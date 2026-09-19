Nữ trí thức Hà Nội phát huy trí tuệ vì Thủ đô

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1129/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe cho người dân.