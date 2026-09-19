Nữ trí thức Hà Nội phát huy trí tuệ vì Thủ đô
Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2031, với 112 đại biểu chính thức. Với phương châm “Đoàn kết - Cống hiến - Sáng tạo - Thanh lịch - Hiện đại - Văn minh”, đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019-2026, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ nữ trí thức Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nu-tri-thuc-ha-noi-phat-huy-tri-tue-vi-thu-do-418377.htm