Nữ trí thức góp trí tuệ vì thành phố phát triển

Tại Hội thảo khoa học Phát huy vai trò NTT trong nghiên cứu khoa học - công nghệ (KHCN), chuyển đổi số (CĐS), góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển bền vững do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố và Hội NTT thành phố phối hợp tổ chức mới đây, nhiều mô hình, cách làm hay đã được chia sẻ, khẳng định đóng góp của NTT trong bối cảnh mới.

Đóng góp trí tuệ trên mọi lĩnh vực

Thạc sĩ Phạm Thị Quế Trân, giảng viên bộ môn Lý luận, Khoa Khoa học cơ bản và quản lý giáo dục, Trường đại học Đồng Nai (phường Tam Hiệp) cho biết: Trước yêu cầu tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn, công nghệ mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đội ngũ giảng viên, NTT Trường đại học Đồng Nai đã tiên phong ứng dụng các công cụ số để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đại diện nữ trí thức chia sẻ ý kiến cá nhân về các vấn đề thảo luận tại Hội thảo khoa học Phát huy vai trò nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Cô Quế Trân đã khai thác triệt để các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển hóa những bài học lý luận thành hệ thống sơ đồ tư duy, hình ảnh minh họa và video clip có chiều sâu. Cô còn áp dụng mô hình Trò chơi hóa để biến mỗi giờ lên lớn trở thành một “Đấu trường tư tưởng” sôi động; đồng thời kiến tạo hệ sinh thái tự luyện tập không giới hạn giúp sinh viên chủ động truy cập ôn luyện…

“Hiệu quả của cách làm này đã được kiểm chứng. Tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá, giỏi ở bộ môn này tăng mạnh qua các học kỳ, nhất là ở nhóm sinh viên ngành kinh tế. Đặc biệt, cách làm này đã thay đổi định kiến của sinh viên về sự khô khan của các học phần lý luận, chuyển mạnh từ thụ động tiếp cận sang chủ động chinh phục kiến thức” - cô Quế Trân cho hay.

Tham luận tại hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy chia sẻ: Đối với NTT ở lĩnh vực tham mưu, yêu cầu trong bối cảnh mới là phải chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy chiến lược, dựa trên tri thức, dữ liệu, khoa học và đổi mới sáng tạo; phải có tầm nhìn và dẫn dắt phát triển, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng quản trị của hệ thống chính trị. Đội ngũ NTT làm công tác tham mưu đã nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều văn bản quan trọng. Đồng thời tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, theo dõi đôn đốc, sơ kết, đánh giá và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, NTT còn tiên phong trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đề xuất nhiều giải pháp mới phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Từ năm 2023 đến nay, tại các cơ quan tham mưu có 48 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai, trong đó có 13 đề tài do NTT làm chủ nhiệm…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hoàng Thị Bích Hằng nhận định: Đội ngũ NTT ngày càng có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, quản lý, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và CĐS. Nhiều công trình nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp do NTT thực hiện đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống, nâng cao hiệu quả công tác và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo môi trường để nữ trí thức cống hiến

Bà Hoàng Thị Bích Hằng cho rằng: Tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ NTT còn rất lớn. Vì vậy cần tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để NTT phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo; tăng cường kết nối, hợp tác, chuyển giao và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Trong tham luận của Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội NTT thành phố chỉ ra: Để phát huy tốt nguồn lực NTT, Đồng Nai cần có cơ chế chính sách đặt hàng nghiên cứu từ những vấn đề thực tế của địa phương. Trong đó ưu tiên các nhiệm vụ có khả năng tạo tác động rõ ràng. Có cơ chế hỗ trợ để kết quả nghiên cứu từng bước được hoàn thiện và chuyển hóa thành giá trị thực tiễn. Chủ tịch Hội NTT thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đề cập đến vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cả tổ chức Hội NTT thành phố trong việc tham gia kiến tạo môi trường để NTT phát huy trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS.

Liên quan đến vai trò của hội NTT các cấp, Thạc sĩ Hoàng Thị Lài, Phó Chủ tịch Hội NTT thành phố cho biết: Trong nhiều năm qua, các cấp hội đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng của đội ngũ NTT. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, của thành phố, nếu chỉ dừng lại ở vai trò “quy tụ” thì chưa đủ mà cần phải làm tốt hơn nữa vai trò phát hiện, bồi dưỡng và nâng bước những nữ tài năng. Đồng thời phát huy vai trò kết nối, đồng hành, truyền cảm hứng và tạo cơ hội để NTT, nhất là NTT trẻ phát triển.

“Thực tiễn cho thấy: Nơi nào biết coi trọng tri thức, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực thì nơi đó sẽ tạo ra những động lực phát triển mới”. Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THU LAN, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố

Tiến sĩ Ngô Thị Huyền, Chi hội NTT Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên) cho rằng: Sự nỗ lực từ bản thân NTT đóng vai trò quyết định trong quá trình phát huy tiềm năng. Do đó, mỗi NTT cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật liên tục xu hướng công nghệ mới, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao mà Đồng Nai đang hướng tới. Xây dựng cho bản thân một chiến lược phát triển sự nghiệp cá nhân rõ ràng, gắn với định hướng phát triển của địa phương; chủ động tìm hiểu các nhiệm vụ trọng điểm của thành phố, từ đó đề xuất các đề tài, ý tưởng nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn… Khi có được môi trường thuận lợi và khuyến khích đúng mức, NTT sẽ có thêm cơ hội đưa tri thức, sáng kiến vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của thành phố.