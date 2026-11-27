Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 27/11, Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra tại Hà Nội.

Tại Đại hội, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III nhấn mạnh: “Đối với phụ nữ, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, nữ trí thức là lực lượng có lợi thế về tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo; không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn có trách nhiệm đưa kết quả nghiên cứu, những sáng kiến và tri thức mới vào thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Những yêu cầu này đặt ra trách nhiệm mới đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam. Hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa nữ trí thức với các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và phản biện chính sách".

GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đến năm 2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có gần 6.000 hội viên; với 8 Hội thành viên, 36 Chi hội, 2 Câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc. So với đầu nhiệm kỳ, số hội viên tăng hơn 41%, tạo nền tảng mở rộng mạng lưới kết nối nữ trí thức trên phạm vi cả nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội và chuyển giao tri thức ngày càng được Hội chú trọng. Hội đã huy động đông đảo lực lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý và nữ trí thức trẻ tham gia góp ý, phản biện các dự thảo luật, nghị quyết, chính sách và văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước; tham gia các hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn chính sách ở Trung ương và địa phương.

Đến nay, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có gần 6.000 hội viên, với mạng lưới rộng khắp.

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học phạm vi trong nước và khu vực; Hội cũng chú trọng công tác phát hiện, tôn vinh và biểu dương nữ trí thức tiêu biểu được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã có 213 lượt nữ trí thức được tôn vinh, biểu dương trong các lĩnh vực.

Các cấp Hội cũng tích cực triển khai hoạt động vì cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phổ biến kiến thức pháp luật, bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em yếu thế, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nội dung hợp tác quốc tế, truyền thông và ứng dụng công nghệ số từng bước được mở rộng, góp phần lan tỏa hình ảnh nữ trí thức Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu trách nhiệm xã hội…

Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm kỳ mới là tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tối đa tiềm năng của nữ trí thức, đưa niềm tin và trách nhiệm thành những hành động sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

Với phương châm “Kết nối tri thức – Kiến tạo giá trị – Nâng tầm hội nhập”, nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Nữ trí thức Việt Nam xác định hai khâu đột phá trong hoạt động gồm: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm và phấn đấu xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn xác định đội ngũ nữ trí thức là lực lượng tiên phong trong đổi mới, sáng tạo; có vai trò nòng cốt trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Hội Nữ trí thức Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và các Hội viên đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ nữ trí thức trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy thế mạnh của đội ngũ nữ trí thức trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện chính sách pháp luật; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội thành viên trong phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Hội Nữ trí thức Việt Nam ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện định hướng và phối hợp để Hội Nữ trí thức Việt Nam phát huy vai trò, thế mạnh, đóng góp ngày càng hiệu quả vào phong trào phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội.

Tại Đại hội, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đón nhận bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ với những thành tích, đóng góp tích cực của các hội viên trong thời gian qua.

Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng đã ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.