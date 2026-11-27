Trong hai ngày 26 và 27/11, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 nữ trí thức trên cả nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, nhấn mạnh đội ngũ nữ trí thức không chỉ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý mà còn gánh vác sứ mệnh đưa kết quả nghiên cứu và sáng kiến khoa học vào thực tiễn đời sống. Bà khẳng định trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tổ chức Hội cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà khoa học nữ với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Báo cáo tổng kết ghi nhận sự phát triển vượt bậc của tổ chức Hội tính đến năm 2026 với 8 Hội thành viên, 36 Chi hội, 2 Câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, quy tụ gần 6.000 hội viên, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Lực lượng này quy tụ 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ cùng đông đảo chuyên gia đầu ngành.

Trong 5 năm qua, Hội đã đóng góp ý kiến phản biện sắc sảo cho nhiều dự thảo luật, nghị quyết và văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước. Hoạt động đối ngoại ghi dấu ấn nổi bật khi Hội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNN 2024).

Ngoài ra, Hội đã kết nối thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tập huấn sở hữu trí tuệ, tôn vinh 213 lượt nữ trí thức tiêu biểu và triển khai nhiều chương trình an sinh cho phụ nữ, trẻ em yếu thế.

Phát biểu chỉ đạo, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đánh giá cao quy mô và chất lượng ngày càng lớn mạnh của Hội, xem đây là nguồn lực trí tuệ vô giá đóng góp cho bình đẳng giới và sự phát triển bền vững. Bà ghi nhận 3 thành tựu lớn của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua: củng cố tổ chức vững mạnh, đổi mới phương thức gắn kết nhà khoa học với doanh nghiệp, và thực hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc.

Bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Hướng tới giai đoạn mới, bà Lê Thị Thủy đề nghị Hội tập trung vào 5 định hướng trọng tâm: quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ trí thức; đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng bồi dưỡng nữ trí thức trẻ ở các ngành công nghệ mới; tiên phong nghiên cứu, phát triển các giải pháp chiến lược trong y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường và thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo và nghiên cứu khoa học; và tăng cường phối hợp với Hội phụ nữ các cấp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chuyển đổi số và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2026-2031: "Kết nối tri thức, Kiến tạo giá trị, Nâng tầm hội nhập". Hai khâu đột phá chiến lược được xác lập gồm: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, lấy hội viên làm trung tâm; và xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, tiên phong trong công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng phản biện xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu tăng 15-20% số lượng hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ, thiết lập mạng lưới chuyên gia nữ theo các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học quốc gia và khoảng 30 hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế. Đại hội cũng đã bầu ra 69 ủy viên Ban Chấp hành khóa IV để điều hành công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.