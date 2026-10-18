Nữ TPHCM I thua trận trong ngày nhận cúp vô địch

Do đã sớm bảo vệ thành công ngôi hậu nên TPHCM I bước vào trận đấu với Thái Nguyên với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Ở cuộc so tài này, do trời mưa trước và kéo dài trong suốt 90 phút nên đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng chuyên môn của 2 đội.

Nữ TPHCM I (áo đỏ) thua trận trong ngày nhận cúp

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Nguyên cố gắng nắm thế trận và tràn lên tấn công về phía khung thành thủ môn Kim Thanh. Nỗ lực của đội khách sớm được đền đáp với bàn thắng ở phút thứ 9, do công của Bích Thùy.

Đến lúc này, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi mới có phản ứng đáp trả, dồn đội hình lên tấn công, trong đó có tình huống Thùy Trang suýt ghi bàn ở phút 17.

Phút 28, Thùy Trang đã ghi tên lên bảng điện tử, gỡ hòa 1-1 cho TPHCM I, sau khi cướp bóng được từ giữa sân. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

CLB Bóng đá nữ TPHCM vô địch lần thứ 8 liên tiếp, không có đối thủ tại giải bóng đá nữ QG

Sau giờ nghỉ giải lao, TPHCM I đẩy cao thế trận, liên tục vây hãm khung thành đội Thái Nguyên, nhưng các pha dứt điểm không thành công.

Thay vào đó, đội khách đã thay họ làm được điều thiết yếu ở phút 79, với pha căng ngang của Bích Thùy để Thu Thìn đưa Thái Nguyên lên dẫn 2-1 TPHCM I cũng là kết quả chung cuộc.

Với kết quả này, Thái Nguyên tạm vượt mặt Hà Nội I để xếp nhì bảng, trong khi TPHCM I nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải, đúng vào ngày nhận chiếc cúp vô địch – danh hiệu thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 15 ở giải đấu, một thành tích thật đáng nể.

Kết quả cụ thể vòng 13:

TP.HCM II - PP Hà Nam: 0-4

Than KSVN - Hà Nội II: 7-0

TP.HCM I - Thái Nguyên T&T: 1-2