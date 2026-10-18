Nữ TP.HCM I nối dài kỷ lục 8 lần vô địch liên tiếp

Chiều 18/10, dù để thua Thái Nguyên T&T với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 13, CLB nữ TP.HCM I vẫn chính thức đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Nữ TP. HCM I lần thứ 8 vô địch giải bóng đá nữ VĐQG. Ảnh: Đình Viên.

Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, bởi đội bóng đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch trước hai vòng đấu.

Khẳng định sức mạnh bằng sự ổn định

Trải qua 13 vòng đấu, nữ TP.HCM I giành 28 điểm với thành tích 9 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đây là kết quả cho thấy sự ổn định của đội bóng trong cuộc đua đường dài, đồng thời phản ánh bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm và luôn duy trì được vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu.

Dù thất bại 1-2 trước Thái Nguyên T&T những nữ TP. HCM I đã đăng quang trước đó 2 vòng đấu. Ảnh: Đình Viên.

Dù không thể khép lại lượt trận thứ 13 bằng một chiến thắng trước Thái Nguyên T&T, nữ TP.HCM I vẫn có đủ cơ sở để ăn mừng chức vô địch.

Việc đăng quang sớm hai vòng đấu cho thấy khoảng cách về điểm số và sự ổn định mà đội bóng tạo ra trong suốt mùa giải.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi, nữ TP.HCM I tiếp tục phát huy những phẩm chất đã làm nên thương hiệu: kinh nghiệm thi đấu, tinh thần tập thể và khả năng duy trì phong độ qua từng vòng đấu.

Nữ TP. HCM I lập nên kỷ lục của bóng đá nữ Việt Nam với 15 lần đăng quang, 8 lần tiên tiếp. Ảnh: Đình Viên.

Đây cũng là nền tảng giúp đội bóng vượt qua áp lực trong cuộc đua vô địch.

Cột mốc lịch sử của bóng đá nữ TP.HCM

Chức vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đánh dấu lần thứ tám liên tiếp nữ TP.HCM I đăng quang, đồng thời nâng tổng số lần vô địch giải đấu của đội lên con số 15.

Nữ TP. HCM I và Thái Nguyên T&T đã cống hiến người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Đình Viên.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của nữ TP.HCM I trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.

Không chỉ duy trì sức cạnh tranh qua nhiều mùa giải, đội bóng còn cho thấy khả năng kế thừa lực lượng và giữ vững bản sắc trong bối cảnh các đối thủ ngày càng đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Với chức vô địch mùa giải 2026, nữ TP.HCM I một lần nữa chứng minh sức mạnh và sự bền bỉ của một đội bóng giàu truyền thống.

Nữ TP.HCM I thi đấu đầy nỗ lực trước Thái Nguyên T&T. Ảnh: Đình Viên.

Tám mùa giải liên tiếp lên ngôi không chỉ là thành tích đáng tự hào của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, mà còn là dấu mốc nổi bật của bóng đá nữ TP.HCM nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung.

Một số hình ảnh trận đấu và trao Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.