Nữ Tổng thống Peru chuẩn bị thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản

Tổng thống Peru Keiko Fujimori. Ảnh: NHK

Vào tháng 7 năm nay, bà Keiko Fujimori đã nhậm chức Tổng thống Peru. Bà là con gái cả của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người qua đời vào năm 2024.

Chính phủ Nhật Bản và Peru đang chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của bà Fujimori trên cương vị Tổng thống vào tháng 11 tới. Trước khi thăm Nhật Bản, bà sẽ dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Trung Quốc vào giữa tháng tới.

Nhật Bản coi Peru là một đối tác chiến lược chia sẻ những giá trị và nguyên tắc chung. Trong số các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ, Peru là nước có quan hệ ngoại giao lâu đời nhất với Nhật Bản.

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Peru Keiko Fujimori sẽ trao đổi quan điểm về an ninh kinh tế, nguồn cung tài nguyên năng lượng ổn định nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Công tác chuẩn bị cũng đang được xúc tiến để Tổng thống Chile Jose Antonio Kast thăm Nhật Bản và hội đàm với bà Takaichi, trong khoảng thời gian trên.

Theo NHK