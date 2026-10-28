Nữ Tổng giám đốc MIK Group vừa nhậm chức là ai?

MIK Group bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là bà Trần Thị Minh Thúy - người từng làm lãnh đạo tại các chủ đầu tư lớn như Alphanam, T&T Homes, Vinhomes. Ảnh: MIK.

Ngày 27/10/2026, MIK Group công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn. Nữ lãnh đạo sinh năm 1974 từng có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp bất động sản lớn, trong đó có Vinhomes, T&T Homes và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Alphanam.

Quyết định bổ nhiệm đưa bà Thúy trở thành người đứng đầu bộ máy điều hành MIK Group, thay ông Nguyễn Trường Sơn. Sau thay đổi nhân sự, ông Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị MIK Group, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Bà Trần Thị Minh Thúy sinh năm 1974, có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (University of Southern California), Mỹ. Trước khi gia nhập MIK Group, bà Thúy đã trải qua nhiều vị trí quản lý và điều hành trong lĩnh vực bất động sản. Gần nhất, bà giữ chức Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Virex, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam.

Trước đó, bà từng đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes. Đây là một trong những vị trí điều hành cấp cao trong quá trình phát triển sự nghiệp của nữ doanh nhân. Bà Thúy cũng từng làm việc tại Vinhomes, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý và điều hành. Tuy nhiên, thông tin công bố hiện chưa nêu cụ thể các chức danh và thời gian công tác của bà tại doanh nghiệp này.

Với quá trình làm việc tại nhiều doanh nghiệp bất động sản, nữ Tổng giám đốc MIK Group có kinh nghiệm trong quản trị, tài chính và điều hành hoạt động kinh doanh địa ốc. Việc bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy diễn ra trong bối cảnh MIK Group đang đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động và phát triển thêm các lĩnh vực bất động sản.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, quyết định kiện toàn bộ máy điều hành nhằm tăng cường đội ngũ nhân sự cấp cao, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành lập năm 2014, MIK Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, với danh mục dự án tập trung vào phân khúc căn hộ cao tầng, khu đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp được biết đến qua nhiều dự án như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City và Imperia Sky Garden. Ở lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, MIK Group cũng phát triển một số dự án tại Phú Quốc.

Trong định hướng sắp tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, từ các dự án nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng. Việc chuyển giao vị trí Tổng giám đốc từ ông Nguyễn Trường Sơn sang bà Trần Thị Minh Thúy đánh dấu sự điều chỉnh trong cơ cấu lãnh đạo của doanh nghiệp. Ông Sơn tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi bà Thúy đảm nhận trách nhiệm điều hành hoạt động của tập đoàn.

Ở thời điểm công bố quyết định bổ nhiệm, MIK Group chưa cung cấp thông tin cụ thể về những mục tiêu kinh doanh, kế hoạch triển khai dự án hoặc chỉ tiêu tài chính mà tân Tổng giám đốc sẽ trực tiếp phụ trách. Vì vậy, kết quả hoạt động trong thời gian tới sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả điều hành của bộ máy lãnh đạo mới, trong bối cảnh MIK Group tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng hoạt động trên thị trường bất động sản.