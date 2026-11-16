Nữ tổng giám đốc lừa hàng chục tỷ đồng để đầu tư vàng ảo

Ngày 16-11, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào (sinh năm 1980, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm của người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM vào cuộc điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Thái Thị Thu Đào, đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào

Kết quả điều tra xác định, Đào tham gia đầu tư mua, bán vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB (thông qua ứng dụng XTB Online Investing chuyên về ngoại hối - Forex) và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục gỡ gạc trên sàn này, Đào đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán bất động sản. Đào tự vẽ ra mức lợi nhuận cao và vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch chỉ trong khoảng 5 - 10 ngày) nhằm tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền góp vốn.

Thực chất, Đào lấy tiền của người chuyển sau trả cho người chuyển trước, số tiền còn lại đem nạp vào sàn XTB. Từ tháng 5-2022 đến tháng 11-2022, Đào đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất 83 lần, huy động của bị hại tổng số tiền hơn 1.343 đồng. Sau đó, bị can chuyển khoản hoàn trả gần 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đào đã chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng từ thủ đoạn này.

Công an lấy lời khai với bà Đào. Ảnh: CATP

Ngoài ra, Đào sử dụng pháp nhân Công ty CP Redeyes do mình làm Tổng Giám đốc, bịa đặt thông tin về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các dự án liên quan đến công ty để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận góp vốn. Nhận được tiền, Đào tiếp tục dựng lên các thông tin không có thật nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Rồi Đào sau đó mang toàn bộ đi giao dịch mua vàng ảo trên các sàn Exness, XM và chiếm đoạt hơn 13,4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với 8 bị hại và đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo các tổ chức, cá nhân là bị hại của Thái Thị Thu Đào liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) để trình báo, phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức huy động vốn, góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản cam kết lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh. Trước khi chuyển tiền, cần xác minh nhân thân, năng lực tài chính của đối tác, tính pháp lý của dự án và mục đích sử dụng vốn. Người dân không chủ quan khi được hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hạn ở những lần giao dịch trước. Đặc biệt, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn ngoại hối (Forex) nào. Người dân cần thận trọng với các ứng dụng đầu tư trực tuyến, không chuyển tiền cho cá nhân hoặc những người tự xưng là chuyên gia cam kết hỗ trợ khắc phục thua lỗ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an để được xử lý.