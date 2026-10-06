Nữ tiếp viên hàng không mất tích hơn 1 năm, thi thể bất ngờ được tìm thấy, camera 'tố cáo' bạn chung nhà

Thi thể của một nữ tiếp viên hàng không được một người câu cá phát hiện tại bang Texas (Mỹ), hơn một năm sau khi cô được trình báo mất tích. Bạn chung nhà của nạn nhân hiện bị truy tố về tội giết người, trong khi một phụ nữ khác cũng bị cáo buộc liên quan đến việc tiêu hủy chứng cứ.

Rana Nofal Soluri, 47 tuổi, được trình báo mất tích ngày 11/6/2025, sau khi một đồng nghiệp cho biết không thể liên lạc với cô kể từ ngày 19/3 cùng năm.

Theo lệnh bắt giữ do PEOPLE thu thập, Dennis William Day - bạn chung nhà và cũng là người quen lâu năm của Soluri được cho là đã thừa nhận siết cổ cô đến chết vào tháng 6/2025.

Dennis William Day (Ảnh: Trung tâm Cải huấn Hạt Tarrant)

Thám tử Tom O’Brien thuộc Đội Điều tra Án mạng của Sở Cảnh sát Fort Worth nói với Fort Worth Star-Telegram rằng ngày 13/6/2026, một người câu cá phát hiện thi thể trên bờ Brushy Creek, gần đường FM 1749 thuộc Hạt Montague.

Thi thể sau đó được chuyển đến Trung tâm Nhận dạng Con người Bắc Texas để giám định. Báo cáo được đưa ra sau đó xác nhận các phần thi thể được tìm thấy chính là của Soluri.

Các điều tra viên từng tìm kiếm khu vực này khoảng một năm trước nhưng không phát hiện thi thể. Theo cơ quan chức năng, phần thi thể có thể đã bị bùn vùi lấp.

Hồ sơ tuyên thệ cho biết Day từng dẫn các điều tra viên đến một số cây cầu trong khu vực để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cảnh sát sau đó làm việc với chính quyền địa phương và được biết các con suối tại đây đã nhiều lần xảy ra ngập lụt kể từ tháng 3/2025. Vì vậy, phần thi thể được cho là có thể đã bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ lưu.

Theo trang GoFundMe được lập để hỗ trợ con gái Soluri là Lulu, danh tính của nạn nhân được xác nhận chính thức vào ngày 15/9.

Rana Nofal Soluri (Ảnh: Bộ phận Tìm kiếm Người Mất tích Fort Worth).

Thông tin cập nhật ngày 29/9 cho biết thi thể Soluri đã được bàn giao cho con gái sau khi các điều tra viên hoàn tất quá trình khám nghiệm. Lễ cầu siêu cho nữ tiếp viên hàng không cũng đã được tổ chức.

Soluri từng làm việc cho Envoy Air, một công ty con của American Airlines. Người tổ chức trang gây quỹ cho biết, American Airlines sẽ hỗ trợ đưa thi thể cô về Seattle để Lulu hoàn tất các thủ tục an táng cho mẹ.

Day bị bắt ngày 26/6/2025 và đang đối mặt với cáo buộc giết người. Theo lệnh bắt giữ, người đàn ông này khai rằng đã “mất kiểm soát” và siết cổ Soluri ngay trên sàn bếp.

Ngày 23/6/2025, các điều tra viên trở lại nơi ở của Day và được người này đồng ý cho khám xét. Tại đây, cảnh sát phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh Day kéo một “vật thể giống như thi thể không còn sự sống” từ trong nhà ra sân sau vào lúc 22h11 ngày 21/3/2025. Hồ sơ cho biết camera giám sát sau đó ngừng ghi hình trong nhiều ngày.

Day tiếp tục khai với cảnh sát rằng đã đặt thi thể Soluri vào một thùng rác màu đen, sau đó lái xe khoảng 65 dặm đến Bowie và “ném cô ấy xuống từ một cây cầu”.

Theo Fort Worth Star-Telegram, Joanne Walters, còn được biết đến với tên Joni Thomas, được cho là đã hỗ trợ Day tiêu hủy thi thể Soluri. Người phụ nữ này đã bị truy tố về tội tiêu hủy chứng cứ và vụ án hiện đang chờ được xử lý.