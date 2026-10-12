Nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi tử vong

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, nạn nhân tử vong là Azza Ramzy Mohamed Hassan, quê tỉnh Beheira, làm tiếp viên hàng không cho hãng flynas của Ả Rập Xê Út. Cô bị thương bên trong nhà ga sân bay trong vụ tấn công hôm 10/10 và sau đó qua đời.

Trong thông báo ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Azza, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Nạn nhân tử vong là Azza Ramzy Mohamed Hassan.Ảnh: Daily News Egypt.↵

Theo chỉ đạo của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Badr Abdelatty đã yêu cầu Đại sứ quán và Lãnh sự quán Ai Cập tại Riyadh liên hệ với gia đình, khẩn trương phối hợp thực hiện các thủ tục đưa thi thể cô về nước.

Ngoại trưởng Abdelatty cũng chỉ đạo Đại sứ Ai Cập và Tổng lãnh sự Ai Cập tại Riyadh đến thăm 5 công dân Ai Cập bị thương đang điều trị tại bệnh viện, thăm hỏi gia đình và bảo đảm các nạn nhân được chăm sóc y tế đầy đủ. Hai quan chức đã tới bệnh viện để thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

Bộ Ngoại giao Ai Cập đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Cơ quan này cho rằng những hành động trên là vô trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế và thể hiện sự coi thường an toàn của dân thường thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Trong hai tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và một máy bay của Ả Rập Xê Út.

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út (GACA), vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng, gồm 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài. Trong nhóm nạn nhân nước ngoài có 2 công dân Bangladesh; mỗi nước Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan có một người thiệt mạng.

GACA cho biết thêm, 309 người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện, trong đó một số trường hợp nguy kịch. Vụ việc cũng gây thiệt hại về vật chất, song mức độ tổn thất vẫn đang được đánh giá.

Sau vụ tấn công, hãng hàng không EgyptAir thông báo đình chỉ các chuyến bay từ Cairo và Alexandria đến Riyadh cho đến khi sân bay hoạt động trở lại. Quyết định được đưa ra sau khi hãng phối hợp với các cơ quan hàng không dân dụng của Ả Rập Xê Út.

Trước đó, sân bay tại Riyadh đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong những ngày đầu tháng 10. Theo số liệu do cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út công bố, vụ tấn công ngày 7/10 khiến một cư dân Sudan thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 2 công dân Ai Cập.

Đến ngày 8/10, các cuộc tấn công tiếp theo khiến 3 công dân Ả Rập Xê Út thiệt mạng, trong đó có một phi công.