Từ học sinh chuyên Văn đến lựa chọn trở về ươm mầm nghiên cứu

Ít ai ngờ rằng PGS.TS Nguyễn Phi Lê (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa) thuở nhỏ từng học chuyên Văn và đi thi học sinh giỏi môn Văn. Khi năng khiếu Toán học bộc lộ rõ nét, cô chuyển sang theo học lớp chuyên Toán tại Trường Năng khiếu huyện Hoằng Hóa, sau đó là Trường THPT Chuyên Lam Sơn (khóa 1997 - 2000). Dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Văn Hưng, cô học trò nhỏ nhắn sớm rèn luyện được tư duy logic sắc bén, sự bền bỉ và ý chí không bỏ cuộc.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê

Sớm khẳng định năng lực trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Nguyễn Phi Lê giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2000. Bước vào bậc đại học, cô theo học chương trình Kỹ sư tài năng, chuyên ngành Điện tử viễn thông tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Kết thúc năm nhất, cô nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản, dành một năm trau dồi ngôn ngữ trước khi thi đỗ và tốt nghiệp trong top 5 toàn khóa ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Tokyo.

Năm 2019, sau khi nhận bằng Tiến sĩ Tin học tại ĐH Sokendai và Viện Tin học quốc gia Nhật Bản (NII), TS Nguyễn Phi Lê nhận được lời mời giảng dạy với đãi ngộ hậu hĩnh từ một trường đại học danh tiếng ở Osaka. Tuy nhiên, cô quyết định từ chối cơ hội này để trở về Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê trong một chương trình truyền hình

Lý giải cho lựa chọn đó, nữ PGS.TS cho rằng nền khoa học trong nước đang rất cần đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời mục tiêu lớn nhất của cô là hỗ trợ sinh viên phát huy tài năng, góp phần xây dựng nền tảng khoa học, công nghệ quốc gia.

Trở lại công tác tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội), PGS.TS Nguyễn Phi Lê đối diện với thực tế nhiều sinh viên có năng lực tốt nhưng còn thiếu kiến thức nền tảng và định hướng nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Những ngày đầu, cô tự tìm tài liệu, trực tiếp hướng dẫn từng bước, thậm chí trích một phần tiền lương cá nhân để hỗ trợ kinh phí, giúp sinh viên yên tâm theo đuổi các đề tài nghiên cứu.

Đến tháng 10/2024, ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức thành lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển công nghệ lõi của nhà trường.

Hiện nay, nữ Viện trưởng đang trực tiếp dẫn dắt hơn 80 sinh viên tài năng tham gia giải quyết các bài toán liên ngành. Nhờ sự đồng hành đó, nhiều thế hệ sinh viên đã có các công bố khoa học chất lượng và giành học bổng tu nghiệp ở nước ngoài.

PGS. TS Nguyễn Phi Lê trong một buổi thực nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ hỗ trợ canh tác lúa giảm phát thải tại Thanh Hoá.

Đưa trí tuệ nhân tạo vào những bài toán phục vụ cộng đồng

Khác với xu hướng ứng dụng AI vào các mảng mang lại lợi nhuận thương mại tức thời, PGS.TS Nguyễn Phi Lê cùng cộng sự lựa chọn tập trung vào ba lĩnh vực gồm y tế, nông nghiệp và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực dịch vụ công khó thu hút đầu tư nhưng phục vụ số đông và tác động trực tiếp đến an sinh xã hội.

Trong quá trình giảng dạy, triết lý cốt lõi mà nữ Viện trưởng thường xuyên nhắc nhở học trò là nghiên cứu khoa học phải gắn liền với lợi ích cộng đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án tiêu biểu của nhóm là hệ thống ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin) tích hợp IoT và AI nhằm hỗ trợ canh tác lúa giảm phát thải tại Thanh Hóa.

Sau hai năm trực tiếp lội ruộng đồng hành cùng nông dân, nhóm đã triển khai hệ thống cung cấp dữ liệu thời gian thực về mực nước, nồng độ NPK và tình trạng phát thải. Kết quả thực tế cho thấy mô hình giúp tăng 16% năng suất, tiết kiệm 50% lượng nước tưới và giảm 60% khí nhà kính.

Ở mảng dự báo khí hậu và môi trường, nhóm nghiên cứu đã phát triển mô hình nền tảng CIFOMI, giúp giảm khoảng 34,8% sai số dự báo bão so với các hệ thống hiện hành. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc chất lượng không khí Fi-Mi sử dụng thiết bị cảm biến gắn trên xe buýt cũng đang cung cấp dữ liệu phục vụ dự báo mức độ ô nhiễm tại Hà Nội.

Đối với lĩnh vực y tế vốn đòi hỏi sự cẩn trọng cao và nguồn dữ liệu kiểm chứng nghiêm ngặt, nhóm của PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã đưa vào thử nghiệm chatbot y tế MediBot, hệ thống quản lý văn bản MediDB, cùng dự án ứng dụng AI tạo ảnh PET từ ảnh CT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Giải pháp chuyển đổi hình ảnh này góp phần giảm rủi ro phơi nhiễm bức xạ và tiết kiệm chi phí trong quá trình chẩn đoán ung thư.

PGS. TS Nguyễn Phi Lê là người truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Tính đến nay, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã công bố hơn 130 bài báo trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Được công nhận chức danh Phó Giáo sư ở tuổi 41, cô sở hữu nhiều giải thưởng học thuật danh giá như Bài báo xuất sắc tại EUC 2024, CANDAR 2024, NII Best Student Award 2018, cùng nhiều giải thưởng và ghi nhận của ĐH Bách khoa Hà Nội.