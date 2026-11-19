Chúng tôi có dịp gặp gỡ PGS.TS Tạ Thanh Hương tại Học viện CSND vào một ngày giữa tháng 11, khi không khí hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam dần lan tỏa trên khắp các giảng đường. Giữa không gian trang nghiêm của Học viện, hình ảnh người giảng viên đứng lớp với phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy gần gũi đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng thật đặc biệt.

Thượng tá, PGS.TS Tạ Thanh Hương, Phó Trưởng khoa QLHC về TTXH, Học viện CSND

Từ nhiệt huyết tuổi trẻ đến hành trình gieo mầm tri thức

PV: Có trải nghiệm nào trong những năm tháng tuổi trẻ khiến đồng chí nhận ra sức mạnh của việc truyền đạt tri thức, thông tin có thể vượt ra ngoài một bài diễn thuyết hay một cuộc tuyên truyền thông thường?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Hồi còn là đoàn viên thanh niên Công an, tôi đi thi tuyên truyền nhiều lắm, từ cấp cơ sở đến các giải toàn quốc. Có lần đứng trên sân khấu nói về truyền thống lực lượng Công an nhân dân, tôi nhìn xuống thấy ánh mắt chăm chú của người nghe, bỗng nhận ra lời nói của mình không chỉ để truyền đạt thông tin mà có thể chạm vào nhận thức, làm lay động người khác. Lúc ấy tôi chưa nghĩ mình sẽ thành giáo viên, chỉ thấy thích cái cảm giác chia sẻ một điều hay và nhìn người ta thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực.

​Mãi đến khi về đứng lớp ở Học viện CSND, tôi mới thấy "hạt mầm" ngày trẻ ấy gặp đúng mảnh đất để lớn lên. Trước đây đi tuyên truyền, tôi nói trước đông người để lan tỏa giá trị đẹp ra cộng đồng. Còn trên bục giảng, người nghe lại là những học viên trẻ, sau này sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Có lẽ chính cảm giác được nhìn một người học viên trưởng thành cả về chuyên môn lẫn nhân cách qua từng mùa giảng đã giữ tôi ở lại với nghề đến tận hôm nay.

PGS.TS Tạ Thanh Hương đứng lớp tiếp tục hành trình gieo tri thức và giá trị nghề nghiệp cho thế hệ chiến sĩ trẻ.

PV: Nhìn học viên trưởng thành qua từng mùa giảng hẳn là niềm vui rất riêng, nhưng để giữ được sự hào hứng và sức nặng tri thức cho họ suốt nhiều năm, hẳn đồng chí phải tự làm mới mình rất nhiều qua nghiên cứu và thực tiễn?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Đúng là nếu chỉ dựa vào cảm xúc, trải nghiệm cũ thì không thể đứng vững trên bục giảng lâu được. Trong 5 năm trở lại đây, tôi tham gia viết và công bố hơn 30 bài viết khoa học, xuất bản 15 đầu sách gồm giáo trình và sách chuyên khảo, đồng thời trực tiếp hướng dẫn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tham gia các hội thảo nghiệp vụ để kết nối lý luận với hơi thở thực tế của Công an các đơn vị địa phương. Viết sách, thực hiện đề tài hay trao đổi với cán bộ thực tiễn ở cơ sở giúp tôi cảm thấy không bị "cũ" đi trước những thay đổi rất nhanh của đời sống và sự phát triển của nghiệp vụ.

Để mỗi bài giảng vượt ra khỏi khuôn khổ giáo trình

PV: Đồng chí thường tổ chức công việc và dành thời gian chuẩn bị bài giảng ra sao?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Tôi phụ trách các học phần thuộc chuyên môn Quản lý hành chính về an ninh, trật tự. Đây là mảng kiến thức chạm thẳng vào từng ngõ ngách đời sống người dân như đăng ký cư trú, cấp căn cước, định danh hay quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện và an ninh, trật tự. Nếu chỉ sử dụng giáo trình lên lớp và giảng luật với những quy định của Luật thì buổi học sẽ khô khan, học viên ra trường rất dễ ngợp khi đối mặt với thực tế ngoài xã hội.

​Vì thế, nguyên tắc soạn bài của tôi là không bao giờ dùng lại giáo án cũ mà không cập nhật "hơi thở" của thực tiễn. Trước mỗi chuyên đề, tôi thường tự đặt mình vào vị trí của một cán bộ công an đang công tác thực tế, sẵn sàng đối mặt với các tình huống như: tối nay địa bàn xảy ra vụ gây rối ở quán karaoke, hay người dân vướng mắc khi kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 thì xử lý thế nào cho vừa đúng luật, vừa thấu tình đạt lý. Tôi mang những "ca khó" từ thực tiễn cơ sở, những văn bản luật vừa mới có hiệu lực phổ biến lên bục giảng để học viên tranh luận, phản biện và tự tìm phương án giải quyết ngay tại lớp.

PV: Trong các buổi "nhập vai xử lý tình huống" tại lớp, có tình huống thực tế nào từng được đồng chí đưa vào giảng dạy khiến học viên lúng túng nhất và đồng chí đã "gỡ nút thắt" tư duy cho các học viên ra sao?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Tôi vẫn nhớ có một tình huống thực tế của lực lượng Công an cấp xã mà tôi đưa lên lớp. Đó là việc Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đến thăm hỏi nhà dân, gặp tình huống hai vợ chồng đang cãi vã, khi Cảnh sát đến nhà người chồng do nóng giận đã có những lời nói lăng mạ, xúc phạm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát. Nhiều học viên ban đầu xử lý rất "đúng quy trình": lập biên bản sự việc, đưa người vi phạm về trụ sở Công an xã giải quyết, xử lý.

Tuy nhiên, tùy từng tình huống cụ thể, xem xét nguyên nhân, với vai trò là cán bộ Cảnh sát khu vực "gần dân", "vì nhân dân phục vụ", nếu bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, kiên trì giải thích sẽ giải quyết mâu thuẫn, làm cho người chồng nhận thức được hành vi sai phạm của mình, hứa và cam kết sẽ không tái phạm. Qua đó người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hài hoà, phát triển.

​Tôi thường nói với học viên rằng làm nghiệp vụ phải biết linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật. Khi hiểu đằng sau mỗi quyết định liên quan đến pháp luật là sinh mệnh chính trị và đời sống kinh tế của một người dân, học viên sẽ biết cách giải quyết vụ việc vừa chặt chẽ, có lý, có tình, trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

PGS.TS Tạ Thanh Hương trao đổi, hướng dẫn học viên thực hành giải quyết tình huống trên lớp.

PV: Nhưng nếu chỉ nhắc học viên phải linh hoạt, thấu hiểu người dân thì rất dễ dừng lại ở một lời khuyên đạo đức. Đồng chí làm thế nào để biến điều đó thành năng lực tư duy và phản xạ nghề nghiệp, để khi đứng trước một tình huống chưa từng gặp, học viên vẫn có thể tự tìm ra cách giải quyết?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Với tôi, đổi mới phương pháp hiệu quả nhất là kéo bài giảng ra khỏi sự khô khan của điều luật để áp dụng vào những tình huống thực tiễn công tác quản lý cư trú, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư hay cải cách thủ tục hành chính theo xu hướng chuyển đổi số. Thay vì giảng một chiều, tôi cố gắng đưa lớp học thành không gian đối thoại, tranh luận và phản biện để học viên tự mổ xẻ, tìm lời giải và kết nối quy định pháp luật với đời sống. Khi thấy học viên mạnh dạn nêu chính kiến, lập luận chặt chẽ, đặt câu hỏi sát sườn và tự tin hơn khi xử lý tình huống, tôi biết cách làm ấy đã thật sự hữu ích với người học.

Không khí học tập nghiêm túc, cởi mở trong một tiết giảng của PGS.TS Tạ Thanh Hương.

PV: Có thể một người thầy sẽ không trực tiếp đi cùng học viên trên mọi chặng đường công tác, không thể có mặt trong mọi tình huống học trò phải đối diện. Vậy đồng chí mong muốn mỗi học viên sẽ luôn ghi nhớ điều gì sau khi rời giảng đường, đặc biệt vào những thời điểm họ phải tự mình đưa ra quyết định trước nhân dân?

PGS.TS Tạ Thanh Hương: Hơn 20 năm công tác, điều khiến tôi vui nhất là được chứng kiến học viên trưởng thành qua từng ngày. Tôi nhớ có những học viên ban đầu khá rụt rè, ngại phát biểu và thiếu tự tin khi xử lý các tình huống thực tiễn. Qua quá trình học tập, được khuyến khích trao đổi, trình bày quan điểm, học viên đã dần chủ động và tự tin hơn.

Khi học viên rời giảng đường, bước ra thực tiễn, sẽ không còn thầy cô ở bên để nhắc bài hay gỡ nút thắt như trên lớp nữa. Những lúc ấy, tôi chỉ mong học viên giữ được hai điều: một là bản lĩnh nghề nghiệp dựa trên nền tảng pháp luật vững vàng, hai là trái tim biết lắng nghe và thấu cảm với nhân dân. Chỉ cần trước mỗi quyết định, người chiến sĩ Công an còn tự hỏi phương án này đã đúng luật và trọn tình với dân chưa, thì dù đi đến đâu, những bài học từ giảng đường hôm nay vẫn đang đi cùng các thế hệ học viên CAND.

Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ!