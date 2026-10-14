Nữ Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam

Công quốc Liechtenstein nằm ở trung tâm của châu Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo. Nước này có diện tích 160km2, dân số hơn 40.000 người.

Quy mô dân số rất nhỏ nhưng Liechtenstein có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế. Hơn 57% lực lượng lao động là người làm việc xuyên biên giới (từ Thụy Sĩ, Áo, Đức). Lực lượng này đóng góp đáng kể vào GDP nhưng không tính vào dân số thường trú, khiến GDP bình quân đầu người của Liechtenstein luôn thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: BNG

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland. Năm 2024, nước này trở thành thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/2008. Quan hệ hai nước vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa trao đổi đoàn cấp cao. Cho đến nay mới chỉ có Hoàng tử Alfred (ở vị trí kế vị thứ 36) với tư cách là Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình quốc tế thăm Việt Nam năm 2012.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu khoảng 9,71 triệu USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Liechtenstein có số lượng ít, một số gia đình sinh sống ổn định lâu năm từ thập niên 1980.