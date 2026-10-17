Nữ Thủ tướng Công quốc Liechtenstein đến Hà Nội

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam có: bà Eve Beck, Tổng Thư ký, Bộ các vấn đề Chính phủ và Tài chính; ông Panagiotis Potolidis-Beck, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và Phát triển, Bộ Ngoại giao.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liechtenstein được thiết lập từ năm 2008. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu khoảng 9,71 triệu USD.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Với những thế mạnh của Liechtenstein cùng tiềm năng thị trường và vị trí kết nối của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Liechtenstein sẽ hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác.

Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có dịp trao đổi về tình hình hai nước và những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Liechtenstein trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chất lượng, trình độ công nghệ và khả năng tạo ra giá trị khác biệt để có thể thực hiện thành công quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Việt Nam và Liechtenstein sẽ ký kết hai văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong chuyến thăm. Đó là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Liechtenstein đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Liechtenstein.

Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng cho hợp tác kinh tế, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hai bên xây dựng quan hệ đối tác và triển khai các kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn.