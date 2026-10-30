Nữ thủ lĩnh Đoàn người Dao với những công trình thanh niên

Những năm gần đây, các bản làng người Mông, Dao ở Thượng Hà đã có nhiều đổi thay, với những công trình đường giao thông, đường điện, cầu qua suối, trường học khang trang. Để tạo nên sự đổi thay đó, có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cống hiến của nhiều cán bộ tâm huyết với Nhân dân. Trong đó, người tiên phong tạo dấu ấn với nhiều công trình thanh niên trên các bản làng là chị Lý Thị Thìn - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thượng Hà.

Dấu ấn từ những đồi cây sinh kế

Bí thư Đoàn xã Lý Thị Thìn, dân tộc Dao, sinh ra ở vùng đất Minh Tân hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở địa phương. Từ năm 2022, khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn xã Minh Tân (cũ), chị Thìn đã luôn suy nghĩ tìm giải pháp giúp thanh niên phát triển kinh tế.

Từ đó, chị tập trung kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ thực hiện mô hình “Đồi cây sinh kế” cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn. Đồng thuận với chị Thìn, nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện đã ủng hộ kinh phí mua cây quế giống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

5 năm trước, gia đình anh Bàn Xuân Lộc, dân tộc Dao ở thôn Minh Tân, xã Thượng Hà, thuộc diện cận nghèo, thu nhập chủ yếu từ trồng ngô, lúa. Được Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (cũ) hỗ trợ 1.000 cây quế giống, gia đình anh có thêm hướng phát triển kinh tế. Đến nay, đồi quế xanh tốt, đã cho thu hoạch cành, lá. Anh Lộc cho biết, sự hỗ trợ này là động lực để gia đình quyết tâm thoát nghèo.

Qua mô hình “Đồi cây sinh kế”, từ năm 2022 đến nay, có khoảng 200 đoàn viên, thanh niên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Tân (cũ) và Thượng Hà hôm nay được hỗ trợ quế giống (mỗi người 1.000 cây quế giống), với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

“Tôi rất vui vì những “Đồi cây sinh kế” không chỉ giúp các đoàn viên từng bước thoát nghèo, mà còn tạo ra động lực để mỗi đoàn viên vươn lên, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ xung kích xây dựng quê hương”. Chị Lý Thị Thìn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thượng Hà chia sẻ.

Những công trình vì người dân vùng cao

Đến xã Thượng Hà hôm nay, điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là những đồi quế xanh tốt đang giúp thanh niên phát triển kinh tế mà trên địa bàn xã còn nhiều công trình thanh niên mang dấu ấn của tuổi trẻ địa phương, đặc biệt là vai trò của Bí thư Đoàn xã Lý Thị Thìn.

Tại thôn Minh Tân, hơn chục hộ dân sống bên kia cánh đồng từng gặp khó khăn khi qua suối, nhất là mùa mưa lũ.

Năm 2025, chị Thìn vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng “Cầu Thanh niên” trị giá 84 triệu đồng. Công trình do Đoàn Thanh niên xã Minh Tân (cũ) phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an tỉnh thực hiện, hoàn thành tháng 5/2025, giúp người dân và học sinh đi lại an toàn, thuận tiện hơn.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Đoàn xã Minh Tân (cũ) đã kêu gọi xã hội hóa và tổ chức thực hiện 36 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo các thôn, bản và giúp Nhân dân có đời sống ấm no. Trong đó, tiêu biểu là thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; 6 công trình sân chơi cho em tại các điểm trường với tổng kinh phí trên 142 triệu đồng; xây 23 lò đốt rác và 56 hố thu gom thuốc bảo vệ thực vật tại các thôn, bản với tổng kinh phí gần 160 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều công trình khác, như đường hoa thanh niên, nhà vệ sinh, tủ sách cho em…

Năm 2026, khi xã Thượng Hà mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Minh Tân và xã Thượng Hà (cũ), chị Lý Thị Thìn tiếp tục cùng Đoàn xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng với các chương trình như “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Đặc biệt, Đoàn xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn 7 Mai Đào tổng kinh phí trên 41 triệu đồng; tổ chức trao tặng 1 công trình sân chơi cho em, 40 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường thôn 7 Mai Đào tổng kinh phí 40 triệu đồng; phối hợp với Câu lạc bộ Kết nối Lào Cai và đoàn thiện nguyện tổ chức chương trình trao tặng “Vườn cây sinh kế” với 50.000 cây quế giống cho 50 đoàn viên, thanh niên với tổng kinh phí 50 triệu đồng…

Bí thư Đoàn xã Thượng Hà Lý Thị Thìn chia sẻ: “Dù diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay, Thượng Hà vẫn là xã đặc biệt khó khăn, còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kết nối các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm triển khai nhiều công trình ý nghĩa, tiếp sức người dân vươn lên, giảm nghèo bền vững”.