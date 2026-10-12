Nữ thủ lĩnh đoàn Bắc Ninh vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Tối 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu. Bắc Ninh có chị Trần Kim Anh, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tiền Phong được khen thưởng.

Chị Trần Kim Anh được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Phát huy vai trò của "thủ lĩnh thanh niên", trong công tác Đoàn, Hội, chị Kim Anh tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội. Nổi bật là mô hình “Thanh niên số - Bình dân học vụ số” được triển khai tại 12 nhà văn hóa khu dân cư; duy trì 1 điểm tư vấn cố định vào thứ Bảy hằng tuần tại nhà văn hóa tổ dân phố Chiền (nay là tổ dân phố Nội Hoàng). Qua đó, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng ký chữ ký số, tài khoản an sinh xã hội và làm sạch, bổ sung dữ liệu đất đai.

Chị Trần Kim Anh (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn viên, thanh niên phường Tiền Phong hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số.

Bên cạnh đó, chị chỉ đạo triển khai mô hình “Nước sạch Thanh niên”, vận động xã hội hóa lắp đặt 20 máy lọc nước tại trường học, cơ quan và doanh nghiệp có đông thanh niên công nhân. Mô hình góp phần cung cấp nguồn nước sạch tiện lợi, giảm chi phí và hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần cho từ 10-12 nghìn lượt người/ngày. Cùng với các mô hình trên, chị Kim Anh tích cực tổ chức, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo thanh niên công nhân, tri ân người có công và bảo vệ môi trường.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 là tên gọi mới của Giải thưởng 15/10. Tên gọi mới gắn với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm noi gương, rèn luyện, cống hiến.