Nữ thư ký Nhà Trắng rời ghế sau 5 ngày nhậm chức, nói 6 từ về ông Trump

Theo AP, Katie Zacharia rời vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời nói rằng được làm việc cho Tổng thống Donald Trump là một vinh dự, sau nhiệm kỳ ngắn ngủi và nhiều sóng gió. Quãng thời gian này của bà bị phủ bóng bởi những câu hỏi về nền tảng chuyên môn và cách xử lý các câu hỏi từ phóng viên.

Một người nắm rõ sự việc, đề nghị giấu tên vì quyết định nhân sự chưa được công bố chính thức, cho biết Zacharia sẽ chuyển giao công việc và rời vị trí. Trước đó, hôm thứ Sáu (16/10), ông Trump đã khiến tương lai của bà trở nên không chắc chắn khi nói với các phóng viên rằng ông sẽ trao đổi với Zacharia sau chuyến công tác cuối tuần. Ông cũng cho biết nếu ở vào vị trí của bà, ông sẽ cân nhắc lại công việc này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào tối thứ Sáu, Zacharia dường như đã nhắc đến công việc ở thì quá khứ. Bà gọi ông Trump là một người tử tế, tuyệt vời, hào phóng, chu đáo, nhiệt tình và chăm chỉ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia đến sân bay quốc tế Glacier Park cùng Tổng thống Donald Trump hôm 14/10/2026 tại Kalispell, bang Montana, Mỹ. (Ảnh AP/Alex Brandon)

Zacharia lập tức trở thành tâm điểm chú ý sau buổi họp báo đầu tiên hôm thứ Ba. Khi đó, bà có vẻ lúng túng, ngập ngừng trong lúc phát biểu ca ngợi tổng thống và những thành tựu của chính quyền. Buổi họp báo kéo dài 14 phút này cũng khiến bà vấp phải chỉ trích, trong đó có những câu hỏi về việc bà nhiều lần tự giới thiệu mình là luật sư dù chưa vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật và chưa có tư cách hành nghề phù hợp.

Việc ông Trump lựa chọn Zacharia khiến nhiều người bất ngờ khi được công bố hôm 9/10. Bà kế nhiệm Karoline Leavitt, người từng là thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất lịch sử và có nhiều năm nằm trong nhóm thân cận của ông Trump. Quá trình bổ nhiệm rồi nhanh chóng rời nhiệm sở đầy xáo trộn của Zacharia gợi nhớ đến những vấn đề nhân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, vốn ít xuất hiện hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Trump. Ảnh: AFP

Trong cuộc trao đổi khá dài với phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu, ông Trump cho biết đã nói với Zacharia rằng bà có thể muốn thay đổi quyết định nhận công việc này. Ông cũng cho rằng bà đã bị truyền thông đối xử không công bằng.

“Tôi đã nói với cô ấy rằng: ‘Tôi nghĩ cô sẽ hạnh phúc hơn nếu không làm việc này’”, ông Trump nói với phóng viên trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng khi chuẩn bị lên đường đến bang Georgia dự một cuộc vận động.

Ông tiếp tục: “Tôi đã nói thật lòng rằng nếu là cô, tôi sẽ cân nhắc lại. Tôi bảo cô ấy hãy suy nghĩ, nhưng tôi sẽ cân nhắc lại nếu ở vào vị trí đó”.

Theo một người khác biết về sự việc, Zacharia đã ăn tối cùng Phó Tổng thống JD Vance và gia đình ông vào tối thứ Sáu. Người này cũng đề nghị giấu tên khi tiết lộ thông tin về bữa ăn.

Trong những phát biểu khác, ông Trump kể rằng mình đã hỏi thư ký báo chí: “Katie, cô có cần phải chịu đựng chuyện này không? Tôi không nghĩ cô cần phải như vậy”. Ông nói muốn bà có một cuộc sống tốt đẹp và không phải hứng chịu những lời chỉ trích mà ông ví như bị truyền thông “vùi dập tàn nhẫn”.

Khi được hỏi ai có thể thay thế Zacharia, ông Trump cho biết có rất nhiều người muốn đảm nhận vị trí này.

Trước khi gia nhập Nhà Trắng, Zacharia làm công việc truyền thông tại Trump Media, công ty quản lý nền tảng mạng xã hội Truth Social của ông Trump. Bà cũng từng có thời gian ngắn làm việc tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai.