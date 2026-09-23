Nữ thủ khoa Ngoại thương đạt GPA 3.98/4.0, IELTS 8.5, ước mơ chinh phục thêm tiếng Trung và tiếng Pháp

Nguyễn Thanh Bình (2004) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từng học lớp Anh 1, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bình lựa chọn Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại tại trường ĐH Ngoại thương. Sau 4 năm học, bảng điểm của nữ sinh có 46 học phần đạt A và 1 học phần đạt B.

Nguyễn Thanh Bình được vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp Khóa 61, Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương, với GPA 3.98/4.0.

Từ bài thi thấp hơn kỳ vọng đến bảng điểm gần tuyệt đối

Học phần “Những vấn đề pháp luật và đạo đức trong kinh doanh” là học phần duy nhất Bình đạt B, với điểm tổng kết 8,4. Kết quả khiến nữ sinh rất tiếc nuối, nhưng Bình không vì điểm số mà phủ nhận những cố gắng của mình.

“Mình thấy tiếc khi nhận kết quả, nhưng mình đã cố gắng hết sức trong bài thi. Điểm số chưa như mong muốn, song mình cảm thấy không có gì phải hối hận”, Bình chia sẻ.

Trước khi vào Ngoại thương, Bình thường xuyên đứng đầu lớp về học tập. Tuy nhiên, chính những môn học có điểm thấp hơn kỳ vọng khiến Bình nhận ra, cách học trước đây không còn hoàn toàn phù hợp với môi trường đại học.

Nữ sinh chuyển sang tìm hiểu bản chất vấn đề và chủ động hệ thống hóa kiến thức. Việc điều chỉnh phương pháp giúp Bình cải thiện kết quả, trở lại nhóm dẫn đầu.

Thử thách lớn hơn đến sau học kỳ trao đổi tại ĐH Mannheim, Đức. Để bù tiến độ, Bình phải học 12 môn trong một kỳ, thay vì khoảng 7 môn như thông thường. Có tuần, nữ sinh thi tới 5 môn.

Nguyễn Thanh Bình tại châu Âu trong kỳ trao đổi sinh viên tại ĐH Mannheim, Đức.

Lịch học dày khiến Bình không phải lúc nào cũng chuẩn bị kỹ cho từng bài thi. Khi kết quả thấp hơn mong đợi, nữ sinh xem lại cách phân bổ thời gian, thay vì kết luận rằng, bản thân không đủ khả năng.

“Mình chấp nhận rằng, không phải lúc nào cũng có thể chuẩn bị hoàn hảo. Giai đoạn ấy giúp mình học cách quản lý áp lực và thích nghi khi mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch”, Bình nói.

Vào đợt ôn thi, Bình có những ngày dậy từ tờ mờ sáng. Nữ sinh chia thời gian cho từng môn, chọn lọc kiến thức trọng tâm và chú ý những nội dung giảng viên nhấn mạnh. Bình lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để xác định việc cần ưu tiên.

Từ nhiều lần bị loại sớm đến chức vô địch SCMission 2025

Nếu chọn một thành tích phản ánh rõ nhất bản thân, Bình chọn chức Quán quân SCMission 2025. Trước đó, nữ sinh từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không ít lần dừng bước từ sớm.

Nhìn bạn bè liên tục đạt kết quả cao, Bình có lúc tự hỏi, mình có phù hợp với những sân chơi này. Dù vậy, nữ sinh vẫn tiếp tục thử sức và rút kinh nghiệm từ mỗi lần thất bại.

SCMission 2025 là lần đầu Bình vào chung kết và giành chiến thắng. Cuộc thi về chuỗi cung ứng tập trung vào giải pháp bền vững, thu hút hơn 200 đội tham gia.

Nguyễn Thanh Bình đạt IELTS 8.5, có trình độ tiếng Trung tương đương HSK 5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2.

“Điều mình trân trọng nhất là nhận ra, thành công không phải lúc nào cũng đến ngay từ những lần đầu. Đôi khi, mình phải đi qua nhiều lần thất bại mới chạm tới kết quả mong muốn”, Bình chia sẻ.

Bình vào Top 4 Bán kết mảng Mua hàng tại Interchain 2025. Trong 4 năm đại học, nữ sinh nhận học bổng khuyến khích học tập 4 học kỳ, học bổng DB Global Dream Leader và học bổng Baden-Württemberg khi trao đổi tại Đức.

Bình từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Violas FTU - Tổ chức đại diện sinh viên chương trình tiên tiến. Ngoài IELTS 8.5, nữ sinh có trình độ tiếng Trung tương đương HSK 5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF A2.

Trước khi tốt nghiệp, Bình đã có khoảng một năm làm việc tại Maersk. Sau đó, nữ sinh nghỉ việc để chuẩn bị cho các dự định tiếp theo, trong đó có thi chứng chỉ tiếng Trung. Bình muốn theo đuổi Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là lĩnh vực mua hàng mà mình yêu thích từ những năm đại học.

Ảnh: NVCC