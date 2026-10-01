Nữ thủ khoa miền Tây và những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ kiến trúc

Nữ sinh viên Lâm Bảo Như, là 1 trong 4 thủ khoa của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây năm học 2026.

Từ ước mơ kiến trúc sư đến nữ thủ khoa đầu vào

Cũng như nhiều tân sinh viên, Lâm Bảo Như, cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Xây dựng Miền Tây vừa bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều hoài bão, ước mơ. Sự nỗ lực trong suốt quá trình học phổ thông đã giúp Như có lợi thế hơn nhiều bạn, nhưng với cô sinh viên này, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Như là 1 trong 4 thủ khoa đầu vào của Trường và là thủ khoa đầu vào Khoa Kiến trúc năm 2026. Như chia sẻ, tình yêu với kiến trúc đến với em khá sớm. Từ những năm THCS, cô nữ sinh đã bắt đầu quan tâm đến các công trình xây dựng, cách một công trình được hình thành và những ý tưởng phía sau mỗi không gian kiến trúc.

Gia đình có truyền thống gắn với lĩnh vực xây dựng càng giúp Như có thêm điều kiện tìm hiểu và nuôi dưỡng ước mơ. Cha em hiện là trưởng phòng tại một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng, còn mẹ là điều dưỡng tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Những năm tháng ở Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Như đã học tập rất siêng năng và kỷ luật.

"Ba năm THPT tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP Cần Thơ), em xác định rõ mục tiêu và duy trì tính kỷ luật. Trên lớp, em thường ngồi bàn đầu để tập trung nghe giảng, cẩn thận ghi chép những nội dung quan trọng.

Sau mỗi buổi học, dù bận bất cứ việc gì, em cũng phải dành thời gian xem lại bài ngay trong ngày, tự xác định phần kiến thức chưa hiểu để tìm cách giải đáp. Đây cũng là cách em sẽ duy trì ở những năm tháng học đại học", Như nói.

Với cô sinh viên này, việc học không chỉ là ghi nhớ kiến thức mà còn phải luyện tập đủ nhiều để biến kiến thức thành kỹ năng. Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT, riêng môn Toán - môn học yêu thích - Như đã làm khoảng 120 đề luyện tập.

“Làm nhiều đề giúp em nhớ kiến thức, nắm chắc công thức và biết cách vận dụng trong từng dạng bài”, Như chia sẻ.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Như đạt 24 điểm tổ hợp C01. Kết quả này cùng quá trình học tập đã giúp em trở thành một trong 4 thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và là thủ khoa đầu vào Khoa Kiến trúc.

Bước vào môi trường đại học hơn một tháng, những môn học đầu tiên như Đồ án cơ sở 1, Mỹ thuật... đã mang đến cho Như cảm giác khác biệt so với những gì từng trải nghiệm ở bậc phổ thông. Những bài học đầu tiên ấy giúp em hình dung rõ hơn con đường phía trước để trở thành một kiến trúc sư.

Ngoài giờ học, Như cũng chủ động sử dụng mạng xã hội theo cách có chọn lọc. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho những nội dung giải trí, em theo dõi các kiến trúc sư, những công trình và xu hướng thiết kế để tìm thêm cảm hứng cho ngành học.

Bước vào hành trình mới

Bảo Như là một trong những sinh viên thuộc khóa tuyển sinh năm 2026, khóa đầu tiên học tập tại địa điểm đào tạo Cần Thơ của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

Với Như, việc trở thành sinh viên của khóa đầu tiên không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm, bởi em và các bạn đang đặt “những viên gạch đầu tiên” cho hành trình mới của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tại Cần Thơ.

Ông Đào Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Tây trao học bổng cho 2 thủ khoa tại địa điểm đào tạo Cần Thơ.

Ông Lê Thanh Hoài, Tổ trưởng tổ đào tạo và tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, địa điểm đào tạo Cần Thơ cho biết: Như là 1 trong 4 thủ khoa của trường năm nay và dành được học bổng toàn phần cho 4 năm học. "Mỗi suất là 90 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm của các em. Khoa Kiến trúc cũng vận động để có suất học bổng riêng cho thủ khoa của ngành.

Nếu mỗi học kỳ, điểm học tập của Như đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện trên 80 thì em còn nhận thêm học bổng của trường", ông Hoài nói và cho biết Trường ĐH Xây dựng Miền Tây luôn có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu.

Cũng theo ông Hoài, những năm gần đây, xu hướng nữ sinh lựa chọn các ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc ngày càng rõ nét.

Theo ông Hoài, đây không còn là những ngành nghề mang tính đặc thù riêng đối với nam giới. Riêng Khoa Kiến trúc của trường trong năm nay có hơn 10 nữ sinh viên theo học.

Sự thay đổi này cho thấy lựa chọn ngành nghề của nữ sinh ngày càng đa dạng. Những lĩnh vực gắn với kỹ thuật, xây dựng và kiến trúc đang mở rộng cơ hội để các bạn nữ thể hiện năng lực, sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ.

Không gian học tập mới tại Cần Thơ cũng đang được nhà trường đầu tư để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Ông Hoài cho biết cơ sở vật chất tại địa điểm đào tạo Cần Thơ đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Địa điểm đào tạo tại Cần Thơ của Trường ĐH Xây dựng miền Tây.

Năm học 2026 - 2027, địa điểm đào tạo Cần Thơ có gần 300 sinh viên theo học, với các ngành đào tạo tương đồng với cơ sở chính của trường tại Vĩnh Long. Việc mở rộng hoạt động đào tạo tại Cần Thơ không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người học trong khu vực mà còn đưa môi trường đào tạo kiến trúc, xây dựng và kỹ thuật đến gần hơn với sinh viên ĐBSCL.

Khi các tân sinh viên đang háo hức với ngưỡng cửa đại học, câu chuyện của Như trở thành một lát cắt sinh động. Từ một nữ sinh sớm xác định ước mơ, kiên trì với mục tiêu học tập, đến nữ thủ khoa đầu vào và thành viên của khóa sinh viên đầu tiên tại địa điểm đào tạo Cần Thơ, hành trình của em đang bắt đầu bằng những bước đi khá rõ ràng.

Như đặt mục tiêu trong 4 năm đại học không chỉ tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng, tác phong nghề nghiệp và khả năng sáng tạo. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể tham gia thiết kế những công trình mang dấu ấn riêng, góp phần tạo nên những không gian sống tốt hơn cho cộng đồng.

Phía trước vẫn còn rất nhiều đồ án, bản vẽ và những bài học chuyên môn. Nhưng với Như, quãng thời gian đại học là cơ hội để từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ. Như cùng những nữ sinh viên Khoa Kiến trúc đang bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình nghề nghiệp của chính mình.