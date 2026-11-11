Nữ thủ khoa GPA 3.85/4.0: Từ áp lực hoàn hảo đến hành trình thấu hiểu bản thân

Nguyễn Thị Đan Phượng, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, tốt nghiệp trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) với GPA 3.85/4.0, đạt danh hiệu Thủ khoa đầu ra. Ngoài danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên tiêu biểu”, Phượng cùng nhóm nghiên cứu giành giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường và giải Nhì cấp ĐHQG Hà Nội năm 2026.

Nhóm của Phượng còn trình bày nghiên cứu tại hội nghị quốc tế ICECH năm 2024 và 2026, có bài công bố trong kỷ yếu hội nghị IC4E. Cô cũng được lựa chọn tham dự lễ đón Thủ tướng Thái Lan trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2026. Phía sau thành tích là những lần cô thay đổi kỳ vọng. Cùng đồng đội, cô vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu, dù kết quả chưa đến ngay.

Nguyễn Thị Đan Phượng nhận bằng tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa đầu ra, trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội).

Chấp nhận bỏ lỡ cơ hội để tập trung vào điều quan trọng

Bước vào đại học, Phượng đặt mục tiêu học tốt, giành học bổng, tham gia câu lạc bộ và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Nhưng môi trường có phần lớn môn học giảng dạy bằng tiếng Anh khiến cô chật vật trong thời gian đầu. Cách học từ phổ thông không còn phù hợp.

Thay vì chỉ tiếp thu và ghi nhớ một cách máy móc, Phượng lựa chọn cách học chủ động hơn, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tích cực tương tác với giảng viên và liên hệ những kiến thức được học với các tình huống thực tế để hiểu sâu và ghi nhớ lâu hơn. Cách tiếp cận ấy giúp việc học bớt áp lực, nhưng thử thách lớn hơn xuất hiện khi Phượng đồng thời học trên trường, học thêm và đi làm.

“Có những ngày, lịch trình gần như kín từ sáng đến tối, và dù đã cố gắng rất nhiều, mình vẫn cảm thấy dường như thời gian không bao giờ là đủ”, Phượng kể. Cô từng hào hứng với việc nhận thêm cơ hội, trước khi nhận ra, làm nhiều chưa chắc đồng nghĩa làm tốt.

Nữ sinh bắt đầu lên kế hoạch, phân chia thời gian giữa công việc và dự án học tập, ưu tiên những việc cần hoàn thành trước. Năm cuối, Phượng dừng làm thêm và hoạt động ngoại khóa để tập trung nghiên cứu.

Quyết định ấy khiến cô bỏ lỡ một số trải nghiệm, nhưng đổi lại có thêm thời gian dành cho mục tiêu học thuật, gia đình và bản thân. Phượng nhìn nhận đây là sự đánh đổi cần thiết và phù hợp với mục tiêu của mình ở thời điểm đó. Theo cô, mỗi giai đoạn cần một thứ tự ưu tiên khác nhau; điều quan trọng là hiểu mình muốn gì, thay vì cố nắm giữ mọi cơ hội.

Đan Phượng tham gia lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan trong chuyến thăm Việt Nam năm 2026.

Từ áp lực phải hoàn hảo đến học cách dịu dàng với bản thân

Nhìn lại bốn năm đại học, điều Phượng đánh giá cao nhất không phải một giải thưởng cụ thể, mà là thay đổi trong cách đối xử với chính mình. Trước đây, cô đặt tiêu chuẩn cao cho mọi việc, không muốn mắc sai lầm và thường tự nhủ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ hoàn thành tất cả.

Thế nhưng, càng ép bản thân đạt kết quả tốt, Phượng càng mệt mỏi. Cô kiệt sức, hiệu quả công việc lại không như mong đợi. Trải nghiệm đó khiến nữ sinh hiểu rằng, sự cầu toàn đôi khi trở thành sức ép, còn nghỉ ngơi không phải biểu hiện của thiếu nỗ lực.

“Mình không còn muốn đánh đổi sức khỏe hay sự bình yên trong tâm trí để chạy theo một hình mẫu hoàn hảo nào đó”, Phượng chia sẻ. Cô học cách nói lời từ chối, chấp nhận những ngày mình không ở trạng thái tốt nhất và dành thời gian lắng nghe nhu cầu của bản thân.

Nguyễn Thị Đan Phượng đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội).

Ngoài giảng đường, những chuyến tình nguyện cùng câu lạc bộ của trường cũng giúp Phượng thay đổi góc nhìn. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, cô nhận ra, cơ hội được học tập và theo đuổi ước mơ của mình đáng trân trọng đến nhường nào. Các hoạt động Đoàn – Hội mang đến cho Phượng cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhiều bạn bè, anh chị, đồng thời trau dồi kỹ năng làm việc nhóm và tích lũy những trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên.

Sau tốt nghiệp, Phượng đang tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tế, tiếp tục tìm hiểu thế mạnh và lĩnh vực muốn gắn bó lâu dài. Cô dự định học tiếp khi xác định hướng đi phù hợp.