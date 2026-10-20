Nữ thợ may sáng tạo, nghĩa tình

Chị cho biết, sáng kiến “Hai chỉ trên một đường may” do chị thực hiện đã giúp năng suất lao động tăng 1,8 lần. Với chi phí chế tạo gần 4 triệu đồng, sáng kiến giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả công việc.

Chị Trần Thị Thủy, tổ viên Tổ May trang cụ, Xí nghiệp Sửa chữa vũ khí (Xí nghiệp Liên hợp Z751).

Trước đây, khi may các loại trang cụ bằng vải dày như trang cụ súng tiểu liên AK, B41, mỗi đường may phải thực hiện hai lượt. Người thợ phải liên tục giữ tay, chặn đầu và điều chỉnh để đường may đều, đúng yêu cầu, bảo đảm sản phẩm bền, chắc, đẹp. Công việc đòi hỏi sự tập trung, chính xác cao, trong khi năng suất phụ thuộc nhiều vào thao tác của từng người thợ.

Để khắc phục hạn chế trên, chị Trần Thị Thủy quan sát từng công đoạn, tìm những điểm bất hợp lý rồi thử nghiệm, điều chỉnh. Từ những thao tác nhỏ, chị tìm ra cách đưa hai đường chỉ vào cùng một đường may, giảm thao tác thủ công nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Khi đưa vào áp dụng, sáng kiến giúp tăng năng suất lao động 1,8 lần.

Sáng kiến “Hai chỉ trên một đường may” là một trong 6 sáng kiến được chị Trần Thị Thủy thực hiện từ năm 2021 đến nay. Gắn bó với đơn vị từ năm 2018 theo hợp đồng lao động, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các năm từ 2020 đến nay, chị đều được cấp trên khen thưởng, đồng thời đạt danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Xí nghiệp Sửa chữa vũ khí.

Theo chị Nguyễn Trần Thảo Ly, Tổ trưởng Tổ May trang cụ, từ hiệu quả các sáng kiến của mình, chị Trần Thị Thủy đề xuất tổ thực hiện mô hình “Mỗi người một sáng kiến, mỗi ngày một cải tiến”. Theo đó, mỗi người thợ chủ động phát hiện những khâu còn bất hợp lý, đề xuất cách làm mới, ưu tiên biện pháp giảm thao tác, tiết kiệm vật tư, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tổ trưởng trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thử nghiệm, đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng. Qua đó, mỗi chị em vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa chủ động cải tiến công việc, biến những ý tưởng nhỏ thành hiệu quả cụ thể, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng tổ đoàn kết, sáng tạo.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chị Trần Thị Thủy còn được các tổ viên quý mến bởi sự hòa nhã, tinh thần đoàn kết, tận tình giúp đỡ mọi người. Chị Phạm Thị Huyền Trang, nhân viên cùng tổ, ngụ tại phường Long Bình, TP Đồng Nai, có mẹ bị ốm, gia đình thiếu người chăm sóc. Biết hoàn cảnh của đồng đội, chị Thủy thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên khi khó khăn. Trong công việc, chị Thủy luôn vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các tổ viên trong sản xuất. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ được lan tỏa trong Tổ và xí nghiệp, giúp cán bộ, nhân viên cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.