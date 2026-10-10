Nữ thầy thuốc trẻ được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nữ giảng viên trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các hoạt động hướng đến cộng đồng.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những cán bộ Hội có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Năm 2026, giải thưởng được trao cho 25 cán bộ Hội tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí là một trong những hoạt động y tế cộng đồng được ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung tham gia tổ chức, triển khai.

Đưa chuyên môn y dược vào hoạt động tình nguyện

Trong quá trình công tác tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung tham gia tổ chức, triển khai nhiều chương trình tình nguyện như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tháng 3 tình nguyện, Mang Nắng Lên Non, Nồi cháo yêu thương và Trung thu cho em. Các hoạt động tập trung vào khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người có công, người cao tuổi, gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo hồ sơ thành tích giới thiệu xét trao giải thưởng, trong chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Kiều Phú, Hà Nội, chị cùng các lực lượng tham gia triển khai 5 đợt hoạt động tại 5 điểm dân cư, khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 2.517 lượt người cao tuổi, người có công. Tổng giá trị hoạt động được báo cáo là hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, chương trình Mùa hè xanh năm 2025 tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa và xã Kiều Phú, Hà Nội đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người; trao 40 phần quà cho gia đình chính sách và 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Trong Tháng 3 tình nguyện năm 2026, hoạt động tại xã Phượng Dực, Hà Nội đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 465 người có công, người thuộc diện chính sách và người cao tuổi; đồng thời trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3/2026, chị cũng phối hợp tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại 5 xã gồm Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Nội Bài và Kim Anh, Hà Nội.

Bên cạnh các chương trình khám bệnh lưu động, hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện được duy trì thông qua những chương trình như Nồi cháo yêu thương, Xuân ở trong tim và Trung thu cho em. Công tác vận động hiến máu tình nguyện cũng được chú trọng; riêng chương trình Giọt hồng lương y 8 năm 2025 tiếp nhận 690 đơn vị máu.

Một trong những hướng hoạt động được triển khai là xây dựng, phát triển Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Mô hình góp phần kết nối đoàn viên, sinh viên với các hoạt động xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ vận dụng kiến thức y dược vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến vận động hiến máu, ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Gắn hoạt động Đoàn với giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Ngoài công tác Đoàn và hoạt động tình nguyện, ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng tác giả các bài báo chuyên ngành và đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực y học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt.

Các nội dung nghiên cứu được hồ sơ thành tích đề cập gồm khảo sát sự hài lòng của sinh viên y khoa đối với hoạt động dạy - học tiền lâm sàng tại Học viện; mô tả đặc điểm lâm sàng và khảo sát một số yếu tố liên quan với thể bệnh y học cổ truyền trên bệnh nhân liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Kết quả một đề tài về hoạt động dạy - học tiền lâm sàng được chuyển giao cho các đơn vị chuyên môn của Học viện phục vụ việc nghiên cứu, phát triển hoạt động đào tạo.

Chị cũng là đồng tác giả các công trình đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam và Tạp chí Y Dược cổ truyền, tập trung vào ứng dụng nhu châm, laser châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị một số bệnh lý cơ xương khớp và liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Trong lĩnh vực đào tạo, năm 2022, chị cùng bộ môn tham gia xây dựng hồ sơ mở mã ngành bác sĩ chuyên khoa I Châm cứu, được Bộ Y tế phê duyệt. Theo hồ sơ giới thiệu, Học viện đã tuyển sinh thành công 3 khóa đào tạo thuộc mã ngành này.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động của ThS.BS Huỳnh Thị Hồng Nhung không chỉ giới hạn trong công tác phong trào mà còn gắn với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại đơn vị. Việc được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của chị trong công tác Hội và phong trào thanh niên, đồng thời khuyến khích việc tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.