Nữ thần điền kinh Trung Quốc trở thành tâm điểm

Môn điền kinh Asiad 20 tại Nhật Bản tổ chức thi đấu 46 nội dung chính thức. Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 24/9-29/9. Ngô Diễm Ni là một trong những niềm hy vọng đem lại huy chương vàng cho điền kinh Trung Quốc ở nội dung 100 m rào nữ châu Á.

Theo Sina, đối thủ lớn nhất của Ngô Diễm Ni trên đường chạy Asiad 20 là Nakajima Hitomi của nước chủ nhà Nhật Bản. Ngô Diễm Ni chia sẻ đang chịu áp lực rất lớn. Không ít khán giả nhìn vào số liệu cho rằng cô gặp khó khăn nếu muốn giành chức vô địch. "Những người yêu mến cô nhận thấy Ngô Diễm Ni thường thi đấu tốt hơn khi gặp đối thủ mạnh. Khí thế vốn là một trong những vũ khí của cô. Biết đâu cô có thể tạo ra màn trình diễn vượt mức thông thường", Sina bình luận.

Sinh ngày 28/7/1997 tại Tứ Xuyên, Ngô Diễm Ni từng học múa trước khi chuyển sang điền kinh. Sự dẻo dai có được từ những năm tập múa trở thành một trong những nền tảng giúp cô thích nghi với nội dung vượt rào. Theo hồ sơ World Athletics, thành tích cá nhân tốt nhất của cô ở 100 m rào là 12 giây 74, lập ngày 30/6/2024.

Sự nghiệp của Ngô Diễm Ni không chỉ được chú ý bởi thành tích. Cách trang điểm, làm tóc, đeo trang sức và phong cách thể hiện cá tính trên đường chạy khiến cô trở thành một trong những vận động viên Trung Quốc được quan tâm trên mạng xã hội. Cô từng đối mặt với những ý kiến rằng "sự chú ý dành cho ngoại hình đã lấn át chuyên môn".

Ngô Diễm Ni có cách nhìn khác. Cô từng cho biết việc trang điểm giúp mình tự tin hơn trước ống kính. Sự chú ý của khán giả đôi khi còn tạo thêm hưng phấn khi thi đấu.

Một trong những bước ngoặt lớn nhất đến tại ASIAD Hàng Châu năm 2023. Được kỳ vọng ở chung kết 100 m rào nữ, cô mắc lỗi xuất phát và cuối cùng bị hủy kết quả. Trước đó, cô từng phạm lỗi xuất phát tại Giải vô địch châu Á năm 2023.

Ngô Diễm Ni sau đó thừa nhận từng bị ám ảnh bởi kết quả và nỗi sợ thất bại. Thay vì từ bỏ, cô điều chỉnh cách tiếp cận các giải đấu, cố gắng bước vào đường chạy với tâm lý thoải mái hơn. Năm 2024 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý. Sau những cuộc đối đầu với các vận động viên hàng đầu tại Diamond League, Ngô Diễm Ni liên tiếp giành chiến thắng tại hai giải ở Nhật Bản. Cô nâng thành tích cá nhân lên 12 giây 80 tại Tokyo vào tháng 5, trước khi tiếp tục cải thiện xuống 12 giây 74 vào cuối tháng 6.

Khát vọng cải thiện thành tích cũng gắn với những khó khăn kéo dài trong sự nghiệp. Ngô Diễm Ni từng kể về quãng thời gian phải tập luyện và thi đấu trong tình trạng đau lưng. Năm 17 tuổi, cô bị thoát vị đĩa đệm sau quá trình tập luyện. Những cơn đau có thời điểm khiến cô không thể ngủ bình thường, nhưng cô vẫn duy trì tập luyện.

Mẹ là một trong những người ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Diễm Ni. Chính mẹ từng khuyến khích cô trang điểm khi thi đấu để trông tươi tắn hơn trước ống kính. Từ một thay đổi nhỏ về diện mạo, phong cách này dần trở thành đặc điểm dễ nhận biết của cô trên đường chạy

Chiều cao 1,75 m cùng đôi chân dài thẳng tắp là lợi thế giúp Ngô Diễm Ni chinh phục loạt chướng ngại vật ở môn vượt rào nữ. Nữ vận động viên thừa nhận cô từng có ngoại hình mập mạp, sau này đẹp hơn nhờ cắt mí và giảm cân thành công. Ngô Diễm Ni có hơn 3 triệu người theo dõi trên Douyin - phiên bản TikTok của Trung Quốc.

Ngô Diễm Ni luôn nổi bật với phong cách trang điểm đậm, cầu kỳ.