Nữ Thẩm phán tận tâm, bản lĩnh, hết lòng vì công việc

Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Vững vàng bản lĩnh, giữ trọn công tâm

Trong công việc, Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ vững nguyên tắc độc lập, khách quan, vô tư trong hoạt động xét xử.

Với mỗi vụ án được phân công, chị đều dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ, thận trọng đánh giá chứng cứ, xem xét toàn diện các tình tiết để vận dụng đúng quy định pháp luật, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật.

Đối với chị, mỗi bản án không chỉ là kết quả của quá trình nghiên cứu, lao động trí tuệ nghiêm túc mà còn gắn liền với trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Bởi vậy, chị luôn ý thức rằng sự cẩn trọng trong từng khâu giải quyết án, tính chính xác trong việc áp dụng pháp luật và thái độ công tâm trước các bên đương sự là những yêu cầu không thể xem nhẹ.

Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, chị còn chú trọng lắng nghe, tôn trọng ý kiến và tìm hiểu hoàn cảnh của những người tham gia tố tụng.

Theo Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm, sự thấu hiểu không làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật mà góp phần giúp quá trình giải quyết vụ án được thực hiện thấu tình, đạt lý trên cơ sở quy định pháp luật.

Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bản lĩnh của người Thẩm phán không chỉ thể hiện qua trình độ chuyên môn mà còn ở khả năng giữ vững sự liêm chính, khách quan trước những áp lực trong công việc.

Với chị, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, việc bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh và đúng pháp luật luôn là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tận tâm trong từng vụ án, công tâm trong mỗi phán quyết

Từ năm 2020 đến nay, Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm đã trực tiếp giải quyết 515 vụ án các loại, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác xét xử.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không có án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, không có án quá hạn luật định.

Để đạt được kết quả đó, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức và vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn.

Mỗi vụ án đều được xem xét trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và các tình tiết cụ thể, đòi hỏi sự tập trung, kiên trì cùng tinh thần thận trọng trong từng quyết định.

Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn, chị còn tận tình hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng, giải thích những nội dung cần thiết để các bên hiểu và phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án.

Việc thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, giữ gìn tác phong chuẩn mực, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với đương sự.

Với Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm, hoàn thành nhiệm vụ không đơn thuần là giải quyết các vụ án đúng thời hạn mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi vụ việc được xem xét toàn diện, mỗi phán quyết được đưa ra trên cơ sở pháp luật và chứng cứ khách quan.

Đằng sau mỗi bản án là trách nhiệm của người Thẩm phán đối với quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, cũng như niềm tin của người dân vào công lý.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ tư pháp: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm luôn chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm.

Với chị, đó không chỉ là yêu cầu của nghề nghiệp mà còn là nền tảng để người Thẩm phán hoàn thành tốt trọng trách, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, thống nhất.

Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm cùng Hội đồng xét xử tại một phiên tòa

Dịu dàng trong cuộc sống, tận tụy với nghề

Công việc xét xử đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm lớn.

Đối với Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm, mỗi ngày làm việc là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực, từ việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ đến cân nhắc từng vấn đề pháp lý trước khi đưa ra phán quyết.

Dẫu vậy, chị vẫn giữ cho mình cách ứng xử nhẹ nhàng, gần gũi và thái độ chân thành khi tiếp xúc với mọi người.

Sự dịu dàng trong đời thường không làm mất đi tính kiên định trong công việc. Ngược lại, khả năng lắng nghe, chia sẻ và ứng xử chuẩn mực giúp chị tạo sự gần gũi với người dân, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án tận tâm, trách nhiệm.

Trong công việc, chị luôn đặt yêu cầu về tính khách quan, sự công bằng và tinh thần thượng tôn pháp luật lên hàng đầu; trong cuộc sống, chị hướng đến sự giản dị, chân thành và những giá trị tích cực.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, chị không ngừng tự học, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Những kết quả đạt được trong quá trình công tác là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, ý thức trách nhiệm và tinh thần tận tụy của người nữ Thẩm phán.

Qua đó, chị góp phần vào phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những đóng góp thầm lặng ấy không chỉ thể hiện tình yêu nghề, ý thức phụng sự công lý mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về người phụ nữ bản lĩnh, nhân hậu.

Bằng sự kiên trì, công tâm và tinh thần trách nhiệm, Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Diễm tiếp tục góp phần bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, để hình ảnh người cán bộ Tòa án ngày càng gần gũi, đáng tin cậy trong lòng người dân.