Nữ Thẩm phán chú trọng công tác hòa giải, đối thoại

Hòa giải để tháo gỡ tranh chấp

Trong hoạt động tư pháp, hòa giải, đối thoại không chỉ giúp các bên giải quyết mâu thuẫn mà còn góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài, tiết kiệm thời gian, chi phí và giữ gìn quan hệ giữa các bên.

Với nhận thức đó, Thẩm phán Thái Kim Phương luôn chú trọng vận dụng hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc, hướng đến kết quả thực chất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Năm 2026, Thẩm phán Thái Kim Phương được giao giải quyết 152 vụ, việc thuộc diện hòa giải, đối thoại; trong đó có 96 vụ, việc hòa giải, đối thoại thành công, đạt tỷ lệ khoảng 63,2%.

Riêng các vụ, việc thực hiện theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, chị đạt kết quả thành 8/8 vụ, việc. Những kết quả này cho thấy nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung giữa các bên, góp phần giải quyết tranh chấp trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận.

Thẩm phán Thái Kim Phương

Một vụ tranh chấp mua bán thức ăn chăn nuôi giữa bà Lê Thị C. và vợ chồng bà Trịnh Thị M.N., ông Lê Văn K. là trường hợp tiêu biểu. Trong quá trình giải quyết, thông qua việc lắng nghe ý kiến, phân tích quy định pháp luật và làm rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, các bên đã thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ thanh toán.

Theo thỏa thuận, vợ chồng bà M.N. và ông K. đồng ý trả bà C. 350 triệu đồng, gồm tiền gốc và lãi. Kết quả hòa giải giúp các bên tháo gỡ vướng mắc về tài chính, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh mâu thuẫn và kéo dài tranh chấp.

Đây cũng là một trong những điều khiến người làm công tác hòa giải thêm gắn bó với công việc.

Thẩm phán Thái Kim Phương cho rằng, niềm vui lớn nhất sau mỗi vụ việc hòa giải thành không chỉ là giúp các bên giải quyết được tranh chấp mà còn là nhìn thấy mâu thuẫn được tháo gỡ, các bên hiểu và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau. Chính những kết quả ấy tạo thêm động lực để chị kiên trì lắng nghe, phân tích và tìm hướng giải quyết phù hợp cho từng vụ việc.

Từ thực tiễn công tác, hòa giải hiệu quả đòi hỏi người tiến hành phải nắm vững quy định pháp luật, kiên trì lắng nghe và phân tích thấu đáo quyền, nghĩa vụ của từng bên.

Bên cạnh việc giải thích căn cứ pháp lý, thái độ khách quan, cách trao đổi phù hợp và sự tôn trọng ý kiến của đương sự cũng là những yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin, giúp các bên tiến tới thỏa thuận.

Nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử

Không chỉ chú trọng hòa giải, đối thoại, Thẩm phán Thái Kim Phương còn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án được phân công.

Trong năm 2026, Thẩm phán Thái Kim Phương được giao giải quyết 157 vụ, việc và đã giải quyết 150 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,5%. Một số lĩnh vực đạt tỷ lệ giải quyết 100%, gồm án hình sự 2/2 vụ, việc; án hành chính 2/2 vụ, việc và các vụ việc xử lý hành chính 3/3 vụ, việc.

Đồng thời, Thẩm phán Thái Kim Phương không để xảy ra trường hợp quá hạn do nguyên nhân chủ quan; không có bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thẩm phán Thái Kim Phương chú trọng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, vận dụng đúng quy định pháp luật và tham gia rút kinh nghiệm xét xử nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án. Việc khai thác trợ lý ảo của TANDTC để tra cứu pháp luật cũng góp phần hỗ trợ quá trình nghiên cứu, xử lý công việc.

Bên cạnh nhiệm vụ xét xử, năm 2025, Thẩm phán Thái Kim Phương được phân công thực hiện công tác văn phòng; đến năm 2026, Thẩm phán Thái Kim Phương tham gia tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Việc đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau giúp Thẩm phán Thái Kim Phương tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý công việc và phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Ông Trần Văn Bình, Chánh án TAND khu vực 9 - Cà Mau

Đánh giá về quá trình công tác của Thẩm phán Thái Kim Phương, ông Trần Văn Bình, Chánh án TAND khu vực 9 – Cà Mau nhận xét: “Thẩm phán Thái Kim Phương có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chuyên môn, chú trọng nghiên cứu hồ sơ và vận dụng quy định pháp luật để giải quyết vụ việc. Kết quả hòa giải, đối thoại là một điểm đáng ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết án tại đơn vị. Bên cạnh đó, chị luôn có ý thức học tập, trao đổi nghiệp vụ, phối hợp với đồng nghiệp và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao”.

Với những nỗ lực trong công tác, Thẩm phán Thái Kim Phương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025 và 2026, đồng thời được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Từ công tác hòa giải, đối thoại đến hoạt động xét xử và những nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm cùng sự chủ động trong chuyên môn đã góp phần giúp Thẩm phán Thái Kim Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, hướng đến mục tiêu bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.