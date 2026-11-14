Nữ thạc sĩ 9X được chỉ định làm Bí thư chi bộ thôn ở Đắk Lắk

XEM VIDEO. Chị Lê Thị Thu Thảo quyết tâm đưa công nghệ số về thôn giúp bà con

Nữ thạc sĩ được chỉ định làm Bí thư chi bộ thôn

Có trong tay bằng cử nhân Kế toán, thạc sĩ Quản lý công và công việc đang ổn định tại một công ty TNHH chuyên mảng ô tô, xe máy nhưng chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1990, trú tại xã Krông Ana) vẫn trở về làm Bí thư chi bộ thôn Đạt Lý 2, xã Krông Ana. Mong muốn của chị là cống hiến sức trẻ cho địa phương.

Chị Thảo cho biết từ năm 2015-2025, chị tham gia làm đội viên Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách huyện Krông Ana (cũ). Khi không còn chính quyền cấp huyện, đội công tác hoàn thành sứ mệnh và giải thể. Sau đó, chị làm nhân viên cho công ty với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Chị Lê Thị Thu Thảo. Ảnh: Hải Dương

Đến tháng 8 vừa qua, sau khi được bà con nhân dân tín nhiệm giới thiệu, Đảng ủy xã Krông Ana đã thống nhất chỉ định chị Thảo giữ chức Bí thư chi bộ thôn Đạt Lý 2.

Chị Thảo chia sẻ khi đảm nhận vị trí công tác Đảng ở cơ sở, chị gặp không ít bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng do từng tham gia công tác phát động quần chúng của huyện Krông Ana (cũ) nên chị đã có kinh nghiệm tiếp xúc, tuyên truyền, vận động và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Điều này giúp chị tự tin hơn khi đảm nhận công việc mới.

Theo chị, làm việc ở cơ sở không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần kinh nghiệm thực tiễn, sự kiên trì, khéo léo và khả năng tạo sự đồng thuận.

"Tôi cố gắng dành thời gian gần gũi với nhân dân để lắng nghe, nắm bắt tình hình thực tế. Việc gì chưa rõ thì tìm hiểu, việc gì khó thì cùng tập thể bàn bạc để tìm hướng giải quyết. Cán bộ cơ sở phải có tinh thần cầu thị, dám nhận trách nhiệm, biết lắng nghe và luôn đặt lợi ích chung của tập thể, của nhân dân lên trên hết" - chị Thảo nói.

Ưu tiên hàng đầu cho công nghệ số

Thôn Đạt Lý 2 có tổng diện tích tự nhiên 19,57ha, trong đó diện tích đất thổ cư là 17,22ha, có 443 hộ với 2.235 khẩu. Thôn có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 2 hộ dân tộc Mường, 1 hộ dân tộc Tày. Dù mới đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ, chị Thảo đã cùng tập thể cán bộ tạo ra những thay đổi rõ nét ở thôn Đạt Lý 2, đặc biệt là về nâng cao nhận thức công nghệ số trong bà con nhân dân.

Từ thực tế tại địa phương, lãnh đạo thôn Đạt Lý 2 đã nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ bà con tiếp cận, sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống - từ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến số hóa dữ liệu đất đai, hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đến nay, khoảng 80% hộ gia đình trong thôn có thể thực hiện dịch vụ công trên không gian mạng và các nền tảng số. Bên cạnh đó, thôn còn tổ chức nhiều hoạt động như đêm hội trăng rằm, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo tinh thần đoàn kết trong quần chúng nhân dân.

Để có được những thành quả như trên, chị Thảo luôn xác định phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất và thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo ở khu dân cư.

Chị cho rằng phát triển địa phương không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà từ việc giải quyết tốt những vấn đề thiết thực của người dân, tạo được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của cả cộng đồng.

"Nếu bản thân có kiến thức, có sức trẻ, có nhiệt huyết và còn khả năng đóng góp thì nên mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Tôi xem công việc làm bí thư chi bộ là một cơ hội để vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học vào thực tiễn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển" - chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo từng có 10 năm làm ở đội công tác phát động quần chúng. Ảnh: NVCC

Bí thư Đảng ủy xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí nhìn nhận chị Thảo là một cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn về kinh tế và quản lý nhà nước. Từ khi được chỉ định làm bí thư chi bộ đến nay, chị Thảo đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao và được bà con tín nhiệm, cấp trên tin tưởng.

"Địa phương có 22 thôn, buôn, trong đó có 20 bí thư chi bộ có trình độ đại học. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để những cán bộ này phấn đấu, phát triển và trở thành những cán bộ chủ chốt của địa phương trong tương lai" - ông Chí cho hay.