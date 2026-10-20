Nữ tài xế xe Lexus vi phạm tốc độ, chốt cửa ô tô rồi tăng ga rời chốt CSGT

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào khoảng 16h05 ngày 19/10/2026, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-412.XX lưu thông với tốc độ 59 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 9 km/h.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là L.K.A., sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường.

Theo thông tin ban đầu, nữ tài xế chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của lực lượng CSGT.

Sau đó, tài xế quay trở lại ô tô, chốt cửa, nổ máy. Chiếc xe được điều khiển tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga rời khỏi vị trí kiểm tra.

Theo thông tin được cung cấp, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động tại hiện trường.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh.

Ngay trong chiều 19/10, lực lượng chức năng đã yêu cầu nữ tài xế đưa phương tiện trở lại để làm việc.

Nữ tài xế lên xe bỏ chạy khi lực lượng chức năng đang kiểm tra.

Cơ quan chức năng sau đó lập biên bản và tạm giữ chiếc ô tô theo quy định nhằm phục vụ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy tại thời điểm làm việc, tài xế không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Công an phường Cam Đường đang phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ cũng như các vi phạm liên quan.