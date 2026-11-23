Ô tô màu đỏ do người phụ nữ điều khiến đã mất lái khi vào cua gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 20/11, tại khu đô thị Vinhomes Starcity (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời điểm trên, chị N.T.T (SN 1994, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 19A-436.xx, chuyển hướng rẽ phải từ đường Hoa Hồng 16 vào đường Hoa Hồng.

Trong quá trình chuyển hướng, ô tô va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36B1-926.xx do anh L.K.D (SN 1987, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên đường Hoa Hồng.

Vụ tai nạn khiến anh L.K.D tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là nữ tài xế ô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khi điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.