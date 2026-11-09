Nữ tài xế ngủ gật khiến ô tô đâm trúng cô gái đang livestream TikTok

Một cô gái đang cài cúc áo sơ mi kẻ sọc khi cô giới thiệu những bộ quần áo để quảng bá cho các chương trình khuyến mãi Black Friday thì bị chiếc xe ô tô đâm trúng.

Vài giây trước khi sự kiện xảy ra, chủ cửa hàng Dailane Augusta da Silva Babawas nói với khách hàng: "Này các bạn, chúng tôi cũng sẽ cho các bạn xem một số sản phẩm khác nằm trong bộ sưu tập Blackout. Vậy nên hãy đón xem trực tiếp nhé".

Người phụ nữ bị ô tô đâm trúng khi đang livestream TikTok. Nguồn: Newsflash

Nhưng thay vì thấy một bộ trang phục khác, người xem lại chứng kiến cảnh chiếc Jeep Renegade khổng lồ đâm sầm vào cửa hàng. Một vách ngăn phía sau người phụ nữ đổ sập xuống và video tối đen.

Đoạn clip khác cho thấy khoảnh khắc chiếc xe màu đen lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, làm vỡ hoàn toàn cửa kính và gây thiệt hại nghiêm trọng bên trong.

Có thể thấy chiếc xe màu đen rời khỏi đường với tốc độ bình thường. Thoạt nhìn, có vẻ như chiếc ô tô đang dừng lại để đỗ vào một chỗ ngay trước cửa hàng. Nhưng chiếc xe jeep đột nhiên tăng tốc và đâm sầm vào cửa hàng.

2 người phụ nữ, Dailane và nhân viên của cô, Giovanna, bị thương trong vụ tai nạn, họ đang đã được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết người lái xe khai rằng cô đã ngủ gật khi đang lái xe và mất kiểm soát.

Danh tính của người lái xe chưa được tiết lộ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.