Ngày 4/11/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phường Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện một trường hợp nữ tài xế điều khiển xe máy điện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đáng chú ý, người phụ nữ cho biết bản thân đang mang thai nhưng vẫn sử dụng bia trước khi điều khiển phương tiện.

Cụ thể, vào khoảng 22h39 ngày 4/11, tại Km22+100 đường tỉnh 293, thuộc phường Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác số 7 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra một phụ nữ điều khiển xe máy điện không gắn biển số.

Qua kiểm tra, người điều khiển được xác định là chị N.A., trú tại phường Lục Nam.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy chị A. có mức vi phạm 0,046 mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với tổ công tác, nữ tài xế cho biết bản thân đang mang thai nhưng do có chuyện buồn nên đã uống bia.

“Em biết mình đang mang bầu, nhưng hôm nay buồn nên có uống bia…”, người phụ nữ chia sẻ với lực lượng chức năng.

Thông tin này khiến tổ công tác bất ngờ bởi việc sử dụng đồ uống có cồn trong thời kỳ mang thai không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người mẹ và thai nhi mà còn ảnh hưởng đến an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Nữ tài xế mang thai vi phạm nồng độ cồn, lời chia sẻ khiến CSGT bất ngờ (ảnh chụp màn hình).

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở.

Do đó, dù kết quả kiểm tra chỉ ở mức 0,046 mg/lít khí thở, hành vi điều khiển xe máy điện khi trong cơ thể có nồng độ cồn vẫn là vi phạm quy định pháp luật.

Việc sử dụng bia, rượu trước khi lái xe có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, việc sử dụng đồ uống có cồn còn có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Từ trường hợp trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ.

Đồng thời, phụ nữ đang mang thai cần tránh sử dụng đồ uống có cồn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và thai nhi.

Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn sau khi sử dụng rượu, bia, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.