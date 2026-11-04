Nữ tài xế lùi xe mất kiểm soát, xuyên tường siêu thị suýt tông trúng nhân viên

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Đoạn video từ camera an ninh vừa được công bố ghi lại tình huống tai nạn hy hữu tại siêu thị IGA ở khu vực Woodville South, ngoại ô thành phố Adelaide, Australia.

Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật, khiến cửa hàng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thời điểm đó, một nhân viên đang bận rộn xếp hàng hóa lên kệ thì bất ngờ một chiếc ô tô lùi với tốc độ cao, xuyên thủng bức tường bên ngoài và lao thẳng vào lối đi giữa các quầy hàng.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều kệ đựng bánh kẹo đổ sập, hàng hóa văng tung tóe khắp sàn. Người nhân viên chỉ kịp thời né sang một bên, tránh được chiếc xe cùng đống đổ nát đổ ập xuống.

Khoảnh khắc chiếc ô tô lao xuyên qua bức tường, suýt đâm trúng nhân viên đang xếp hàng hóa. Ảnh: IGA Woodville

Dù tình huống diễn ra bất ngờ và đầy nguy hiểm, người nhân viên may mắn không bị thương nghiêm trọng. Rất may, vụ việc không gây thương vong.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, các cửa hàng IGA trên đường Port Road đã đăng tải kèm lời bình hài hước: "Không phải ngày nào cũng là một ngày bình thường tại IGA Local Grocer Woodville. Lối đi số 4 vừa trở thành làn đường nhanh nhất!".

Trong phần bình luận, đại diện cửa hàng cũng xác nhận: "Rất may là không ai bị thương!".

Theo cảnh sát Nam Australia, người điều khiển chiếc xe là một phụ nữ 31 tuổi, sống tại Woodville. Người ngồi trên xe là một phụ nữ 29 tuổi, cũng đến từ khu vực này.

Trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba, cảnh sát Nam Australia xác nhận nữ tài xế đã bị xử phạt vì hành vi "lùi xe quá xa so với mức cần thiết".

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diễn biến khó tin của vụ tai nạn. Nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến nhân viên siêu thị chỉ cách chiếc ô tô và những kệ hàng đổ sập trong gang tấc.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về những rủi ro khi lùi xe, đặc biệt tại khu vực đông người qua lại hoặc gần các công trình, cửa hàng. Khi lùi xe, tài xế cần quan sát kỹ phía sau và hai bên qua gương chiếu hậu, camera lùi, đồng thời kiểm tra điểm mù trước khi di chuyển.

Nên lùi xe với tốc độ chậm, giữ chân sẵn trên phanh và tuyệt đối không chủ quan khi tầm nhìn bị hạn chế. Nếu không chắc chắn về khoảng trống phía sau, tài xế nên dừng lại, xuống xe kiểm tra hoặc nhờ người hỗ trợ hướng dẫn để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Theo News