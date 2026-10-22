Nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe: 'Tôi rất hối hận'

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Lê Kim Anh, 32 tuổi, sau khi nữ tài xế Lexus không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe lùi rồi tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng kiểm tra. Tại cơ quan công an, nữ tài xế thừa nhận hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự và bày tỏ sự hối hận.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây: