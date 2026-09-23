Nữ tài xế lái xe Mercedes tốc độ 209 km/h gây tai nạn, em bé văng khỏi ô tô

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Mới đây, hôm 8/9, Tòa án cấp cao hạt Los Angeles (Mỹ) bắt đầu xét xử nữ tài xế Nicole Linton về cáo buộc giết người liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thiệt mạng hồi tháng 8/2022.

Theo hồ sơ vụ án được nêu ra tại phiên toà, vụ tai nạn xảy ra ngày 4/8/2022 tại giao lộ La Brea và Slauson, khu Windsor Hills. Linton đã lái xe Mercedec-Benz qua giao lộ đông đúc với tốc độ khoảng 130 dặm/giờ (209km/h), gây tai nạn liên hoàn liên quan đến 9 phương tiện. Hai ô tô phát nổ, trong khi chiếc Jaguar chở một gia đình bị xé đôi do lực va chạm.

Nữ tài xế lái Mercedes 209 km/h gây tai nạn 6 người chết, em bé văng khỏi ô tô.

Chiếc Jaguar lúc này chở Asherey Ryan, 23 tuổi, đang mang thai khoảng 8 tháng rưỡi, bạn trai Reynold Lester, 24 tuổi, và con trai 11 tháng tuổi Alonzo Quintero.

Theo lời khai của nhân chứng Veronica Esquivel, lực va chạm khiến bé Alonzo bị hất văng khỏi ô tô, bay lên không trung rồi rơi xuống đất gần một trạm xăng.

Bà hoảng hốt kêu cứu. Những người có mặt tại hiện trường đã chạy tới đưa em bé vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Một nhân chứng khác, Tonya Boyd, cho biết bà đã cố gắng hồi sức tim phổi cho em bé nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Tại hiện trường, thai nhi cũng bị văng ra khỏi bụng mẹ.

Hậu quả đau lòng là, người mẹ mang thai, bạn trai, bé Alonzo và thai nhi đều tử vong. Hai phụ nữ trên một chiếc Nissan bị đâm cũng thiệt mạng.

Tại phiên tòa, công tố viên trình chiếu những hình ảnh và video hiện trường. Một số người thân của nạn nhân bật khóc và rời khỏi phòng xử án vì không chịu nổi những hình ảnh đau lòng.

Công tố viên cáo buộc Linton vẫn kiểm soát hướng di chuyển của chiếc Mercedes và chủ động tăng tốc trước khi xảy ra tai nạn.

Dữ liệu từ chiếc Mercedes cho thấy xe chạy ở tốc độ khoảng 196 km/h khi còn cách thời điểm va chạm 5 giây, sau đó tăng lên khoảng 209 km/h. Tài xế không phanh hoặc đánh lái tránh va chạm. Cô bị cáo buộc đã đạp ga hết cỡ, cố ý tăng tốc và lái xe với tốc độ nguy hiểm. trong tình huống.

Trong khi đó, luật sư bào chữa lập luận nữ y tá có thể đã gặp một tình trạng cấp cứu y tế, chẳng hạn cơn động kinh, khiến cô mất kiểm soát chiếc xe.

Luật sư bào chữa cũng nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy Linton sử dụng rượu hoặc ma túy, dùng điện thoại hoặc đua xe với phương tiện khác trước khi xảy ra tai nạn.

Ngày 21/9, Nicole Linton quyết định không trực tiếp trình bày lời khai để tự bào chữa tại phiên tòa. Các luật sư bào chữa tiếp tục bảo vệ cô bằng những chứng cứ và lập luận cho rằng nữ tài xế đã lên cơn co giật, dẫn đến mất kiểm soát chiếc Mercedes trước khi gây tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra từ hơn 4 năm trước nhưng đến nay, Nicole Linton mới chính thức bị đưa ra xét xử.

Trong thời gian này, vụ án trải qua quá trình điều tra, xét xử sơ bộ và xem xét các vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Ngay từ năm 2022, luật sư đã đề nghị chuyển Linton đến bệnh viện tâm thần để đánh giá thêm về sức khỏe tâm thần và khả năng mắc bệnh động kinh, nhưng tòa án không chấp thuận.

Tại phiên xét xử sơ bộ năm 2024, các nhân viên y tế tiếp cận Linton sau tai nạn khai rằng cô có biểu hiện lú lẫn và không nhớ những gì xảy ra trước cú va chạm.

Hiện, Linton đang đối mặt với 6 cáo buộc giết người. Năm cáo buộc ngộ sát do lái xe với lỗi bất cẩn nghiêm trọng ban đầu đã được rút lại vào tháng 8/2026.

Phiên tòa dự kiến kéo dài ít nhất 6 tuần. Nếu bị kết tội cả 6 cáo buộc giết người, Linton có thể đối mặt với mức án từ 90 năm tù đến chung thân.

Theo Los Angeles Times/Atlantablackstar

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