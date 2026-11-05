Nữ tài xế lái ô tô VF3 đâm đổ xe máy điện của thai phụ bị khởi tố

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội gây rối trật tự công cộng.

Sang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuyết Sang. Ảnh: CACC

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24 liên tục áp sát, chèn ép rồi va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển, khiến người và xe ngã xuống đường.

Võ Tuyết Sang điều khiển xe ô tô VinFast VF3 màu hồng đâm đổ xe máy điện của thai phụ. Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai xác minh, triệu tập người điều khiển ô tô là Võ Tuyết Sang đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, khi lái ô tô chở con trai trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, Sang không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi, trú tại phường Cam Đường), người điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang lái ô tô áp sát, chèn ép, không cho chị T. vượt lên. Có thời điểm, nữ tài xế đánh lái ô tô quay ngang đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục lái ô tô tiến sát rồi đâm vào đuôi xe máy điện, khiến chị T. cùng phương tiện ngã xuống đường. Hiện chị T. đang mang thai, đã được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai điều trị.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.