Nữ tài xế lái ô tô tông xe máy chở 3 người, bé gái 10 tuổi tử vong

Theo The Pattaya News, vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h30 ngày 27/10/2026 tại khu vực giao lộ Soi Thung Klom–Talman 20, thuộc Nongprue, gần thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Nhận được tin báo, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ thuộc Tổ chức Sawang Boriboon Thammasathan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc Toyota Veloz màu xám đồng bị hư hỏng ở phía bên trái cản trước và một chiếc Honda Wave màu đen, không có biển số, bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Bé gái 10 tuổi được tìm thấy trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Nhân viên cứu hộ đã tiến hành hồi sức tim phổi tại hiện trường nhưng không thể cứu sống nạn nhân.

Hai người còn lại trên xe máy là bà ngoại 60 tuổi và em gái 7 tuổi của bé gái bị trầy xước nhẹ, đồng thời rơi vào trạng thái hoảng loạn sau vụ va chạm. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Pattaya Patamakun để điều trị.

Tài xế chiếc Toyota Veloz được xác định là Yujuan, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, làm quản lý nhà máy tại tỉnh Rayong. Làm việc với cảnh sát thông qua phiên dịch viên, người phụ nữ cho biết đang lái xe đi làm thì xảy ra vụ việc, nhưng không nhớ diễn biến cũng như nguyên nhân va chạm.

Toyota Veloz tông xe máy chở 3 người, bé gái 10 tuổi tử vong

Cảnh sát đã đưa nữ tài xế về đồn để tiếp tục lấy lời khai. Theo lời kể của người bà với các điều tra viên, thời điểm xảy ra tai nạn, bà đang chở hai cháu gái bằng xe máy để đến một cửa hàng gần đó mua đồ ăn vặt. Bà nhớ mình đang di chuyển trên đường thì bất ngờ cảm thấy như bị hất văng vào một vật cứng. Sau đó, bà tỉnh lại trong xe cứu thương.

Một số nhân chứng cho biết chiếc xe máy đang di chuyển trên đường thì chiếc Toyota Veloz chạy phía sau tăng tốc và đâm mạnh vào đuôi xe. Cú va chạm khiến xe máy cùng những người trên xe bị hất văng về phía cột điện ven đường.

Tuy nhiên, nguyên nhân và diễn biến chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Cảnh sát đã thu thập chứng cứ tại hiện trường, đồng thời kiểm tra hình ảnh từ các camera giám sát trong khu vực để làm rõ vụ việc.

Vụ tai nạn là lời nhắc nhở người tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát, đặc biệt khi di chuyển phía sau xe máy. Tài xế ô tô nên giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, giao lộ hoặc những đoạn đường có nhiều xe máy, đồng thời tránh tăng tốc, áp sát hay phanh gấp khi chưa bảo đảm an toàn.

Với người đi xe máy, cần đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chở đúng số người quy định và hạn chế chở trẻ nhỏ nếu không có phương tiện bảo vệ phù hợp. Khi chở trẻ em, người lớn cần đặc biệt chú ý giữ an toàn cho các em, bởi chỉ một va chạm bất ngờ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thepattayanews