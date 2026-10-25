Nữ tài xế lái ô tô mất kiểm soát, đâm vào nhóm người đi bộ

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Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h44 ngày 24/10 (giờ địa phương), tại một ngã tư ở thành phố Severobaykalsk, thuộc vùng Buryatia của Nga.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc ô tô do một phụ nữ 27 tuổi điều khiển đang di chuyển trên đại lộ Leningradsky Prospekt theo hướng về nhà ga xe lửa thì bất ngờ mất kiểm soát khi đến gần ngã tư, lao vào nhóm người đi bộ.

Các nguồn tin địa phương cho hay, có 4 người bị ô tô đâm trúng. Trong khi đó, thông tin từ cảnh sát được truyền thông trích dẫn xác nhận, 3 người đi bộ bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể khiến nữ tài xế mất lái.

Vụ tai nạn cũng là lời cảnh báo về tầm quan trọng của kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Người lái xe, đặc biệt là những tài xế còn ít kinh nghiệm, cần duy trì tốc độ phù hợp, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với người đi bộ, nhất là tại các nút giao.

Khi phương tiện có dấu hiệu mất kiểm soát, việc bình tĩnh xử lý, tránh đánh lái hoặc phanh gấp đột ngột khi không cần thiết có thể giúp hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo Cedarnews