Nữ tài xế hoảng hốt khi đang chạy xe trên cao tốc, bất ngờ cửa sổ trời 'nổ tung'

Một sự cố hy hữu liên quan đến cửa sổ trời ô tô đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Mỹ sau khi nữ tài xế Lynette Singleton chia sẻ tình huống xảy ra với chiếc Volkswagen của mình.

Singleton cho biết cô đang lái xe bình thường trên đường cao tốc tại bang Texas thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn từ phía trên. Cửa sổ trời bằng kính của chiếc Volkswagen đã vỡ dù trước đó cô không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào.

Xem video:

Trong đoạn video đăng tải sau sự việc, nữ tài xế cho thấy phần kính tối màu trên nóc xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Một lỗ lớn xuất hiện trên tấm kính, xung quanh là hàng loạt vết nứt và những mảnh kính nhỏ.

May mắn, tấm che nắng phía dưới cửa sổ trời đang đóng vào thời điểm kính vỡ. Nhờ lớp che này, những mảnh kính không rơi trực tiếp xuống người nữ tài xế cũng như vương vãi khắp ghế và khoang hành khách.

Singleton nghi ngờ thời tiết nóng tại Texas có thể liên quan đến sự cố. Sau trải nghiệm này, cô cho biết không chắc mình còn muốn mua một chiếc ô tô có cửa sổ trời nếu tiếp tục sống tại nơi có khí hậu nóng như Texas.

Video chia sẻ trải nghiệm của nữ tài xế nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hơn 40.000 lượt xem vào thời điểm các bài báo về sự việc được đăng tải.

Vì sao cửa sổ trời ô tô có thể bất ngờ vỡ?

Sự cố mà Singleton gặp phải không phải trường hợp duy nhất được ghi nhận tại Mỹ.

Theo dữ liệu được Yahoo Autos dẫn lại từ một phân tích của Wall Street Journal về cơ sở dữ liệu của Cơ quan An toàn Giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), từ năm 2021 đến nay đã có hơn 2.800 khiếu nại liên quan đến cửa sổ trời bị vỡ. Riêng từ đầu năm đến tháng 8/2026, gần 500 trường hợp đã được phản ánh.

Các khiếu nại trong một giai đoạn ba năm liên quan đến khoảng 200 mẫu xe thuộc 17 nhà sản xuất, cho thấy hiện tượng kính cửa sổ trời vỡ không chỉ được phản ánh trên xe Volkswagen.

Hình ảnh cửa sổ trời vỡ vụn được nữ tài xế Lynette Singleton chia sẻ xảy ra với chiếc Volkswagen của mình.

Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khiến kính cửa sổ trời có thể bất ngờ vỡ. Một viên đá hoặc mảnh vụn nhỏ từ mặt đường có thể va vào kính, tạo ra vết nứt rất nhỏ mà người sử dụng khó nhận thấy. Sau đó, nhiệt độ cao hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến vết nứt tiếp tục rạn ra và kết quả là tấm kính vỡ.

Việc xe thường xuyên chạy trên mặt đường gồ ghề cũng có thể tạo ra ứng suất tác động lên kính và kết cấu xung quanh. Ngoài ra, một khả năng khác là tấm kính tồn tại khuyết tật từ quá trình sản xuất.

NHTSA trước đây cũng từng tiến hành một cuộc điều tra kéo dài khoảng 7 năm về hiện tượng cửa sổ trời ô tô bất ngờ vỡ. Cuộc điều tra thu thập khoảng 4.000 báo cáo về sự cố cửa sổ trời liên quan đến hơn một chục hãng xe. Tuy nhiên, cơ quan này không xác định được một khiếm khuyết an toàn mang tính phổ biến đủ để đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng tránh mua ô tô trang bị cửa sổ trời.

Do đó, trường hợp chiếc Volkswagen của Singleton hiện chỉ có thể xác định rằng kính cửa sổ trời bất ngờ vỡ khi xe đang di chuyển. Nguyên nhân cụ thể của sự cố vẫn chưa được xác định.

Theo Yahoo Autos/NHTSA

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