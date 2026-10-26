Khoảng 14 giờ ngày 17/10/2026, trên đường tỉnh 281, đoạn qua xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh, một ô tô di chuyển với cửa phía sau mở. Đáng chú ý, người ngồi trong xe dùng tay giữ hai càng của một chiếc xe cải tiến để kéo phương tiện này chạy phía sau.

Cách di chuyển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi ô tô phanh gấp hoặc chuyển hướng bất ngờ.

Ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với nữ tài xế sinh năm 1980, trú tại Hà Nội, về hành vi điều khiển ô tô kéo theo xe khác.

Mức phạt được áp dụng là 900 nghìn đồng.

Nữ tài xế dùng ô tô kéo “xe cải tiến” trên đường (ảnh chụp màn hình).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông không tự ý sử dụng những cách kéo, chở phương tiện thiếu an toàn, có thể gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh.

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