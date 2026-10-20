Video: Nữ tài xế chốt cửa ô tô, tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT dừng xe

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng vừa phát hiện một tài xế vi phạm tốc độ, sau đó chốt cửa ô tô, nổ máy và tăng ga bỏ chạy khi đang được kiểm tra.

Cụ thể, vào khoảng 16h05 ngày 19/10, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-412.XX chạy với tốc độ 59 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 9 km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế L.K.A. (SN 1994, trú tại phường Cam Đường) ban đầu chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Tài xế L.K.A. chạy 59 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 9 km/h. (Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai)

Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra, tài xế quay lại ô tô, chốt cửa rồi nổ máy. Người này cho xe tiến lên phía trước, sau đó lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT và Cảnh sát cơ động.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp Công an phường Cam Đường xác minh, xử lý.

Ngay trong chiều 19/10, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đưa phương tiện trở lại làm việc, lập biên bản và tạm giữ ô tô theo quy định.

Nữ tài xế lên xe bỏ chạy khi lực lượng chức năng đang kiểm tra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, đồng thời không phát hiện chất ma túy trong cơ thể tại thời điểm kiểm tra.

Hiện Công an phường Cam Đường phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các vi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.