Nữ tài xế chốt cửa ô tô, bỏ chạy khi bị CSGT kiểm tra

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), nữ tài xế tại Lào Cai bị phát hiện chạy quá tốc độ, sau đó chốt cửa ô tô, tăng ga bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Khoảng 16h05 ngày 19/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-412.XX chạy với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 50 km/h, vượt quá quy định 9 km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển ô tô được xác định là L.K.A. (sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Khi được yêu cầu tiếp tục làm việc, nữ tài xế quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy, điều khiển phương tiện tiến lên rồi lùi lại. Sau đó, người này tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động.

Nữ tài xế trong vụ việc bị phát hiện chạy quá tốc độ tại Lào Cai, sau đó chốt cửa ô tô, tăng ga bỏ chạy khi CSGT kiểm tra. (Ảnh Cục CSGT)

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an phường Cam Đường xác minh, làm rõ.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế đưa phương tiện trở lại để làm việc, lập biên bản và tạm giữ ô tô theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể tại thời điểm kiểm tra.

Hiện Công an phường Cam Đường phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.