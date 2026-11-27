Đại diện Ban tổ chức và các đơn vị liên quan trao giải Đặc biệt của Cuộc thi tặng tác giả Nguyễn Thị Nga. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ chín, năm 2026.

Theo Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức, sau hơn 4 tháng phát động, Cuộc thi ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm tham gia. Qua đây, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 tác phẩm để triển khai vòng sơ khảo và sau đó là 30 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng tổng kết hành trình của Cuộc thi tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm chung của những nhân vật trong các tác phẩm là sự tử tế và nghị lực phi thường. Sau khi bước qua bóng tối nghịch cảnh, họ chọn cách sẻ chia, dùng chính năng lực và trái tim ấm áp để sưởi ấm cho đời. Xã hội vì vậy tôn vinh họ không phải bằng sự thương cảm, mà bằng sự kính trọng dành cho tài năng, phẩm giá và những đóng góp thiết thực.

Nổi bật là những trang viết tự sự trên con đường làm chủ cuộc đời bằng tri thức và lòng nhân ái của chị Nguyễn Thị Nga (xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh). Chị bị liệt đôi chân, thị lực cũng chỉ còn 2/10 nhưng đã dùng ngòi bút kết nối hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người yếu thế. Tác phẩm đã giành giải Đặc biệt của Cuộc thi.

Bên cạnh đó, có thể kể đến những bài viết xúc động như “Vượt lên nghiệt ngã để gieo hồi sinh từ khát vọng sống” (tác giả Vi Thị Phương, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt), kể về chàng trai mất cánh tay phải Nguyễn Phúc Đức (tỉnh Thái Nguyên) với 34 lần hiến máu tình nguyện; bài “Từ mái ghe trôi nổi đến kỳ tích đường đua xanh” (tác giả Phan Hà Linh, Báo Nhân Dân) kể về vận động viên bại liệt Nguyễn Thị Sari (xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) giành 77 huy chương bơi lội và mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề gồm: Nhân vật truyền cảm hứng, Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ, Sáng tạo và Tâm huyết.

Đại diện Ban tổ chức, các đơn vị liên quan và các tác giả giành giải của Cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Dịp này, Tạp chí Thanh niên đã ký kết hợp tác với các đơn vị nhằm lan tỏa giá trị của tạp chí nghiên cứu khoa học thanh niên tới các trường đại học và những nhà khoa học trên cả nước.