Nữ streamer sống sót sau cú rơi tầng 35: 'Tôi may mắn'

An An điều trị tại phòng ICU khoảng 50 ngày sau cú ngã. Ảnh: 163.com.

Sau hơn một năm vắng bóng vì tai nạn rơi từ tầng 35, nữ streamer Trung Quốc Vãn An An (28 tuổi) trở lại livestream. Buổi phát sóng tối 15/10 kéo dài khoảng 40 phút, thu hút hơn 20.000 người xem. Cô dành phần lớn thời gian nhắc lại những gì đã trải qua và hành trình hồi phục sau biến cố.

“Tôi là người may mắn nhất giới streamer”, An An nói. Dù vẫn có thể theo đuổi đam mê ca hát, cô chưa thể lên những nốt cao như trước.

Ký ức của An An về ngày gặp nạn gần như bị mất trắng.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như xuyên thời gian, từ ngày trước khi gặp nạn đến lúc tỉnh dậy trong bệnh viện. Khi ấy tôi rất hoang mang”, cô kể.

Nữ streamer trong buổi livestream ngày 15/10. Ảnh: 163.com.

Tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng 10/6/2025 tại một khu dân cư ở tỉnh Hồ Nam. Khi đó, An An được đưa đến Bệnh viện số 3, Đại học Trung Nam trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa cùng tham gia cấp cứu; ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài khoảng 14 giờ. Sau mổ, cô được chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Theo SCMP, An An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệ (ICU) 51 ngày, trải qua tổng cộng 16 ca phẫu thuật. Cô bị tổn thương ở đầu, cổ, lồng ngực, xương sườn, gan, thận, bàng quan, xương chậu và hai cẳng chân. Các bác sĩ nhận định cây xanh bên dưới tòa nhà có thể đã làm giảm lực va đập, giúp cô có thêm cơ hội sống sót.

Khi tỉnh lại, An An bị mất một phần ký ức và chưa thể nói chuyện. Cô phải ghép nối những gì nghe được từ gia đình và người chăm sóc để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thuốc giảm đau và an thần ban đầu giúp cô chưa cảm nhận hết mức độ đau đớn. Nhưng sau khi rời ICU, thuốc được giảm liều. Trong 48 giờ đầu, cô gần như không ngủ vì các vết thương đau dữ dội. Nằm lâu khiến cơ bắp suy yếu, cô cần người khác giúp cả khi trở mình.

“Sau khi ra khỏi ICU, nhờ tình yêu của bố mẹ và người thân, tôi như trở lại thời thơ ấu. Trong suốt 3 tháng, mẹ chưa từng kêu tên tôi, mà gọi tôi là ‘bé cưng’, ‘con yêu’... Tôi cảm nhận được họ thực sự yêu thương và chỉ cần tôi còn sống”, An An chia sẻ với IFeng.

Trong video thông báo trở lại được đăng tải hôm 12/10, An An nói đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng vẫn cố gắng đi tiếp từng ngày. Cô xem mạng sống của mình là điều các bác sĩ, y tá và người thân cùng giành lại, nên muốn sống tốt như một cách đáp lại họ.

Hiện An An có thể ngồi xe lăn đi chơi cùng bạn bè, chơi game và đánh đàn. Cô dự định lắp chân giả để tiếp tục đến những nơi mình muốn. Sau biến cố, cô nói hạnh phúc với mình giờ là biết trân trọng những gì còn có, thay vì chỉ nhìn vào những điều đã mất. Cô cũng gửi lời động viên đến những người đang trải qua khó khăn, mong họ đừng dễ dàng từ bỏ.