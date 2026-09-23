Nữ streamer Hàn Quốc tố gian lận, 2 game thủ PUBG Việt Nam bị cấm vĩnh viễn

Nhà phát hành KRAFTON đã công bố kết quả điều tra sự cố tại giải PUBG Asia Stars 2026, xác nhận hai tuyển thủ esports Việt Nam là Himass của Anyone’s Legend và TanVuu của The Expendables vi phạm chính sách vận hành PUBG: BATTLEGROUNDS liên quan đến việc sử dụng thông tin bên ngoài game và xem livestream của người chơi khác trong khi thi đấu.

Theo thông báo ngày 23/9, KRAFTON, đơn vị tổ chức PUBG Asia Stars 2026 và là nhà phát triển PUBG, cho biết quá trình điều tra được thực hiện dựa trên livestream chính thức, video của người tham gia, dữ liệu trong game và replay.

Kết quả cho thấy Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin thu thập từ livestream của người tham gia khác hoặc các nguồn bên ngoài trong thời gian trận đấu diễn ra, sau đó áp dụng những thông tin này vào việc nhận định và xây dựng chiến thuật. KRAFTON xác định đây là hành vi stream sniping và vi phạm chính sách vận hành của PUBG: BATTLEGROUNDS, đồng thời vi phạm nghĩa vụ về phẩm chất và quy tắc hành vi dành cho tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp.

Thông báo về việc xử phạt 2 game thủ Việt Nam là Himass và TanVuu

KRAFTON nhấn mạnh rằng việc sử dụng thông tin bên ngoài, bao gồm xem livestream của người tham gia khác trong lúc thi đấu, chưa từng được công ty chính thức cho phép tại bất kỳ giải đấu hay sự kiện nào. Quy định này được áp dụng thống nhất, không phụ thuộc vào quy mô tiền thưởng, tính chất giải đấu hay thành phần người tham gia.

Trong quá trình điều tra, KRAFTON cho biết đã xuất hiện lập luận rằng hành vi nói trên không nghiêm trọng do PUBG Asia Stars mang tính chất giao hữu, hoặc một số người tham gia hiểu rằng ban tổ chức từng cho phép sử dụng thông tin bên ngoài. Tuy nhiên, KRAFTON khẳng định công ty không chính thức cho phép hành vi này và không áp dụng tiêu chuẩn khác nhau giữa các khu vực.

“Trong quá trình điều tra, đã xuất hiện những lập luận cho rằng hành vi này không phải là vấn đề nghiêm trọng do tính chất của một giải đấu giao hữu, cũng như việc họ hiểu rằng hành vi này đã được ban tổ chức cho phép từ trước. Về vấn đề này, KRAFTON xin được làm rõ lập trường chính thức của mình. KRAFTON chưa từng chính thức cho phép hành vi xem livestream của người tham gia khác trong lúc thi đấu, hoặc sử dụng các thông tin thu thập được từ bên ngoài để thi đấu trong bất kỳ giải đấu hay sự kiện nào”, trang chủ PUBG viết.

Đối với những nghi vấn tương tự liên quan đến các thành viên khác, KRAFTON cho biết đã tiến hành đối chiếu theo cùng một tiêu chuẩn. Trong phạm vi điều tra, công ty không phát hiện thêm hành vi vi phạm nào khác ở mức cần áp dụng biện pháp chế tài bổ sung.

KRAFTON quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản PUBG: BATTLEGROUNDS của hai tuyển thủ của Việt Nam

Với Himass và TanVuu, KRAFTON quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản PUBG: BATTLEGROUNDS của hai tuyển thủ. Đồng thời, cả hai bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải đấu chính thức ở mọi khu vực, bao gồm PGC, PGS, PNC và các giải đấu Esports chính thức khác do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt. Các biện pháp này có hiệu lực ngay từ thời điểm thông báo được công bố.

Trang chủ PUBG viết: “Sau khi xem xét một cách toàn diện kết quả điều tra, chúng tôi đưa ra quyết định xử lý đối với hai tuyển thủ Himass thuộc Anyone’s Legend và TanVuu thuộc The Expendables như sau. Lý do xử lý: 1. Vi phạm chính sách vận hành PUBG: BATTLEGROUNDS. Mục 5.10 về cản trở trải nghiệm game và nghiêm cấm quấy rối. Mục 5.12 về lạm dụng”.

“2. Vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm chất và hành vi của tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp. Hình thức chế tài được áp dụng: 1. Khóa vĩnh viễn tài khoản game PUBG: BATTLEGROUNDS của hai tuyển thủ 2. Tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải đấu chính thức ở mọi khu vực, bao gồm PGC, PGS, PNC, và tất cả các giải đấu Esports chính thức do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt. Thời điểm áp dụng: Ngay từ thời điểm công bố thông báo này”, trang chủ PUBG viết.

KRAFTON cho biết quyết định được đưa ra dựa trên việc hai tuyển thủ là những người hoạt động chuyên nghiệp trong PUBG Esports, do đó phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về tính công bằng, trách nhiệm và phẩm chất. Tuy nhiên, Himass và TanVuu vẫn có quyền thực hiện quy trình giải trình đối với các biện pháp xử lý theo quy định trong lĩnh vực Esports.

Himass và TanVuu bị KRAFTON cấm thi đấu vĩnh viễn

Sự việc bắt đầu gây tranh cãi tại PUBG Asia Stars sau những cáo buộc liên quan đến nữ streamer Hàn Quốc Soopi của Gen.G và hai tuyển thủ Việt Nam. Trước đó, Soopi cáo buộc Himass và TanVuu theo dõi livestream của đối thủ để thu thập thông tin về vị trí và hướng di chuyển trong khi thi đấu. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận tại cộng đồng PUBG Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong diễn biến trước thông báo điều tra cuối cùng, ban tổ chức từng áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với Himass và TanVuu, trong đó có việc loại hai tuyển thủ khỏi phần còn lại của giải và thay thế bằng người khác. Một số điểm số liên quan cũng được điều chỉnh. PUBG đồng thời áp dụng độ trễ phát sóng cho các nội dung tiếp theo, thông báo lại quy định vận hành và tăng cường giám sát người tham gia.

Ban tổ chức sau đó hủy ngày thi đấu thứ ba của PUBG Asia Stars và chia đều tiền thưởng cho các đội, với lý do không thể khôi phục môi trường thi đấu công bằng cũng như niềm tin giữa các bên. Những biện pháp ban đầu này từng gây tranh cãi do quy định và quá trình xử lý chưa được truyền đạt đầy đủ.

Trước đó, game thủ Himass từng kêu gọi cộng đồng ngừng công kích Soopi, các tuyển thủ, streamer và những cộng đồng khác liên quan đến vụ việc. Tuyển thủ này cho rằng tranh luận đã đi quá xa và đề nghị các hành vi công kích cá nhân từ mọi phía chấm dứt. Himass cũng cho biết sẽ quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của đội ngũ quản trị trên các kênh cá nhân.

Về phía Soopi, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ streamer này phủ nhận việc stream sniping hoặc sử dụng phần mềm gian lận. Cô cũng cho biết đã tắt bình luận trên YouTube và áp dụng các biện pháp quản lý đối với những người có lời lẽ xúc phạm liên quan đến Việt Nam. Soopi sau đó đề nghị KRAFTON xem xét tư cách Partner Streamer của mình, đồng thời bày tỏ rằng những tranh cãi và việc hình ảnh cá nhân bị lan truyền tại các quốc gia khác đã gây áp lực cho cô.

Các động thái của nhà phát hành khiến cộng đồng esports Việt Nam dậy sóng. Làn sóng phản đối, tẩy chay trò chơi PUBG - tựa game không có nhà phát hành chính thức tại Việt Nam - tăng mạnh trong những ngày gần đây. Không ít người cho rằng nhà phát hành ưu ái “người nhà” (KRAFTON là công ty của Hàn Quốc), trong khi quy định của giải đấu không cấm việc “stream-sniping” (hay “đá stream”, chỉ hành động chiếm lợi thế từ việc xem livestream của đối thủ khi trận đấu diễn ra).

Trên trang chủ của PUBG, thông tin về các giải đấu quan trọng của cộng đồng game thủ Việt Nam bị gỡ bỏ. Tin đồn về việc các đội esports chuyên nghiệp Việt Nam có thể rút toàn bộ khỏi trò chơi này cũng được nhắc tới.