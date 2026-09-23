Nữ streamer Hàn Quốc ở trung tâm xung đột PUBG là ai?

Streamer Soopi. Ảnh: AFNV.

Soopi (sinh năm 2000) là nữ streamer nổi tiếng trên nền tảng AfreecaTV và YouTube, đồng thời là đối tác thuộc tổ chức IAMBRAND. Gắn bó với PUBGtừ năm 2020, cô ghi dấu ấn với hơn 20.000 giờ chơi tích lũy.

Trước khi chính thức công khai diện mạo, cô được cộng đồng chú ý nhờ duy trì hiệu suất chơi game ổn định và trình độ cá nhân cao trong các buổi phát sóng. Năm 2022, tên tuổi Soopi bùng nổ mạnh mẽ khi cô thu về số tiền ủng hộ kỷ lục 44 triệu won (khoảng 838 triệu đồng) chỉ sau 6 ngày công khai diện mạo.

Tại PUBG Asia Stars 2026, Soopi mở ra vụ lùm xùm khi công khai tố cáo hai tuyển thủ Himass và TanVu (Team VIE) có hành vi "đá stream" làm cô liên tục bị hạ gục.

Streamer này được cho là người khơi mào tranh cãi tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Phía Việt Nam khẳng định các mùa giải trước đó hành động này không bị cấm, với mục đích giải trí, giao hữu. Hành động kêu gọi người hâm mộ bảo vệ mình khiến làn sóng xung đột mạng lan rộng. Các buổi phát sóng của Himass và Tanvuu nhận phải lượng công kích lớn từ người hâm mộ Hàn Quốc, bất chấp những tuyển thủ này đã xin lỗi và tuyên bố rời giải.

Vụ việc bị đẩy đi xa, khiến ban tổ chức đưa ra án phạt gỡ tư cách đối tác và loại hai tuyển thủ Việt Nam. Các diễn biến mới cho thấy từ một bất đồng nhỏ trong giải đấu giao hữu, hai siêu sao eSports đang khoác áo TE và AG.AL có thể bị cấm. Đồng thời, KRAFTON có động thái chấm dứt hỗ trợ, dừng hoàn toàn hoạt động thể thao điện tử trong khu vực.

Sau đó, Soopi trở thành mục tiêu tấn công mạng của khán giả PUBG Việt Nam. Đứng trước làn sóng chỉ trích ngược, Soopi nhận mình là nạn nhân bị bắt nạt. Cô bày tỏ sự thất vọng đối với nhà phát hành KRAFTON vì không bảo vệ streamer đối tác. Cô cũng kêu gọi người hâm mộ đứng về phía mình trong thời điểm bị căng thẳng tâm lý nặng nề.

"Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không biết mình đã làm gì sai. Các bạn lẽ ra nên đứng về phía tôi ngay từ đầu", streamer này khẳng định. Sau tranh cãi, Soopi đã xóa các video phát sóng cũ, tuyên bố dừng livestream PUBG và yêu cầu KRAFTON gỡ tư cách đối tác.

Giữa diễn biến phức tạp, căng thẳng của vụ việc, Soopi cũng thu hút chú ý lớn. Các video, buổi phát sóng của cô có lượng khán giả theo dõi tăng hàng chục lần.

Về phía trò chơi, PUBG Việt Nam chủ yếu dựa trên phong trào tự phát. Thành công lớn của người chơi trong nước trong điều kiện thi đấu khó khăn, giúp nó nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, PUBG vẫn là trò chơi chưa được cấp phép chính thức. Game được phát hành qua nền tảng Steam và chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam.