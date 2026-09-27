Nữ sinh yêu thích môn Lịch sử và hành trình chinh phục 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Dương Thị Lệ Hiền là “Sinh viên Xuất sắc toàn khóa 2022 - 2026”, trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Từ tình yêu Lịch sử đến ước mơ đứng trên bục giảng

Với Hiền, Lịch sử không chỉ là những mốc thời gian cần ghi nhớ. Đó còn là câu chuyện về cội nguồn, về những thế hệ đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” - lời dạy của Bác Hồ trở thành một trong những điều Hiền luôn ghi nhớ trong quá trình học tập và theo đuổi môn Lịch sử. Từ tình yêu ấy, nữ sinh quê Bắc Ninh lựa chọn ngành Sư phạm Lịch sử và theo học khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên). Sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc, Hiền trở thành giáo viên trường THPT Hiệp Hòa số 1 (TP. Bắc Ninh).

Mục tiêu của cô không chỉ là truyền đạt kiến thức cho học sinh. Hiền mong muốn giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, từ đó hình thành tình yêu, niềm tự hào với cội nguồn. “Với tình yêu dành cho môn Lịch sử, mình muốn trở thành một giáo viên Lịch sử có chuyên môn, có tâm huyết và trách nhiệm; không chỉ giúp học sinh hiểu bài mà còn giúp các em yêu Lịch sử, hiểu về cội nguồn và tự hào về dân tộc”, Hiền chia sẻ.

Học tập phải đi đôi với rèn luyện

Trong những năm đại học, Hiền từng là ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa Lịch sử. Cô tích cực tham gia các hoạt động của lớp, khoa và nhà trường, đồng thời dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và công tác xã hội. Với Hiền, các hoạt động tập thể không chỉ mang đến những trải nghiệm của tuổi trẻ mà còn giúp cô rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tổ chức công việc và xử lý tình huống. Qua mỗi hoạt động, cô học được cách lắng nghe, phối hợp với mọi người và chịu trách nhiệm với phần việc của mình.

Lệ Hiền (giữa) đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp tỉnh và “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Quan niệm “học tập phải đi đôi với rèn luyện” cũng là động lực để Hiền đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025. Theo Hiền, một sinh viên tốt không chỉ cần kết quả học tập tốt mà còn phải rèn luyện đạo đức, sức khỏe, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và khả năng hội nhập. Vì vậy, cô xem “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là một danh hiệu mà là cơ hội để thử thách và hoàn thiện bản thân.

Có những ngày học gần như xuyên đêm và danh hiệu ghi dấu một hành trình

Hiền cho biết, có những thời điểm trước kỳ thi, cô học gần như xuyên ngày đêm. Mệt mỏi và nản chí từng xuất hiện, nhưng mỗi khi như vậy, cô lại nghĩ về lý do bắt đầu và mục tiêu đã đặt ra. “Thành tích không đến từ một vài ngày cố gắng, mà được tạo nên từ sự kiên trì trong những ngày rất bình thường”, Hiền chia sẻ.

Hiền nhận ra, chăm chỉ thôi chưa đủ, mà cần có kế hoạch, phương pháp phù hợp và biết đánh giá điểm yếu của bản thân để cải thiện. Hiền cho rằng, sự kiên trì và kỷ luật là hai yếu tố quan trọng trên hành trình theo đuổi mục tiêu. Theo cô, năng lực có thể được trau dồi, nhưng nếu thiếu kỷ luật để bắt đầu và sự kiên trì để đi đến cùng thì rất khó hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Khi biết mình đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025, cảm xúc đầu tiên của Hiền là “vỡ òa và rất tự hào”. Với cô, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở khoảnh khắc được ghi nhận mà còn ở quá trình kiên trì tìm hiểu từng tiêu chí, tự đặt mục tiêu và từng bước hoàn thành. Những lúc áp lực, mục tiêu ấy trở thành động lực để Hiền tiếp tục cố gắng. Nhìn lại, cô cho rằng, danh hiệu không chỉ ghi nhận kết quả mà còn ghi dấu một hành trình học tập đi đôi với rèn luyện, dám thử thách và vượt qua chính mình.

Hiện tại, Hiền đang là giáo viên trường THPT Hiệp Hòa số 1 (TP. Bắc Ninh).

Bên cạnh học tập, những hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng và giáo dục truyền thống giúp Hiền có cơ hội bước ra khỏi môi trường quen thuộc, gặp gỡ nhiều người và hiểu hơn về cuộc sống. Từ những trải nghiệm đó, cô nhận ra, trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, đó là dành thời gian và sức lực để giúp đỡ một người, hoàn thành tốt một phần việc chung hay lan tỏa một giá trị tích cực.

Hiện tại, cô gái yêu Lịch sử đang tiếp tục hành trình với nghề giáo. Mục tiêu lớn nhất của Hiền là trở thành một giáo viên tốt và gắn bó lâu dài với nghề. Với cô, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách và truyền cảm hứng cho học sinh. Và trên hành trình ấy, tình yêu Lịch sử vẫn là điểm tựa để Hiền theo đuổi mong muốn giúp thế hệ học trò hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc.

Một số thành tích nổi bật của Dương Thị Lệ Hiền: - Giấy khen “Sinh viên Xuất sắc toàn khóa 2022 - 2026” của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên). - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp” Trung ương, năm học 2024 - 2025. - Giấy khen đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc, năm học 2023 - 2024”, của Giám đốc ĐH Thái Nguyên. - Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi ‘Dân ta phải biết sử ta’, năm 2024, của Giám đốc ĐH Thái Nguyên. - Bằng khen đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, năm học 2023 - 2024, của HSV Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. - Giấy khen đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường, năm học 2024 - 2025”, của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên). - Giấy khen đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường, năm học 2023 - 2024”, của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Ảnh: NVCC