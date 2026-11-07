Nữ sinh xứ Tuyên đăng quang Hoa hậu Quốc tế: Hành trình của nghị lực và khát vọng

Từ cô học trò phố núi đến bản lĩnh tự lập sớm

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn nhiều khó khăn tại phường Ỷ La cũ (nay đã sáp nhập thành phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang), Nguyễn Thu Thảo sớm bộc lộ ý thức tự lập và thương cha mẹ. Hành trình tuổi thơ của cô gắn liền với những mái trường thân yêu của thành phố quê hương: Từ Trường Tiểu học Phan Thiết đến Trường THCS Ỷ La và sau đó là Trường THPT Tân Trào.

Giây phút đăng quang của Nguyễn Thu Thảo tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Là chị cả trong gia đình có ba chị em, dưới Thảo còn có hai người em gái, Thảo thấu hiểu những nhọc nhằn, vất vả của đấng sinh thành. Mẹ Thảo ở nhà tần tảo, chăm chỉ làm bánh, bán bánh mỗi ngày, còn bố làm nghề điện lạnh, điện nước để gồng gánh chi phí trang trải cuộc sống và nuôi ba chị em ăn học.

Chính hoàn cảnh ấy đã rèn luyện cho cô gái xứ Tuyên một ý chí kiên cường và tinh thần tự lập đáng khâm phục. Mẹ Thảo xúc động kể lại rằng, ngay từ khi bước vào học lớp 10, Thu Thảo đã chủ động đi học nghề trang điểm, tự kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình và tự đóng tiền học phí của mình. Sự trưởng thành, ngoan ngoãn và tinh thần vượt khó của Thảo luôn là niềm tự hào lớn của gia đình nhỏ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tự hào xứ Tuyên

Hiện tại, song song với con đường nghệ thuật và các hoạt động xã hội, Nguyễn Thu Thảo đang là sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,80 m cùng vóc dáng cân đối, phong thái tự tin và bản lĩnh vững vàng, Thảo từng bước khẳng định tài năng qua các đấu trường nhan sắc trong nước. Tháng 5 năm nay, cô đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, trước khi chính thức đại diện cho nước nhà bước ra đấu trường quốc tế The Miss Globe 2026.

Tại cuộc thi năm nay ở Thái Lan, với tinh thần chiến đấu bền bỉ và sự chuẩn bị chu đáo, Nguyễn Thu Thảo luôn giữ vững phong độ ổn định qua các vòng thi phụ, lọt vào top cao của các phần thi trang phục dân tộc, áo tắm và truyền thông xã hội. Giây phút tên gọi Việt Nam được xướng lên ở ngôi vị cao nhất trong sự vỡ òa của khán giả quốc tế chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của cô gái 21 tuổi.

Từ miền đất Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng, nơi nổi tiếng với câu nói "Chè Thái, gái Tuyên", sự vươn lên mạnh mẽ của Nguyễn Thu Thảo đã thắp lên ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đó là câu chuyện đẹp về nghị lực sống, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn ra biển lớn của những người con xứ Tuyên.