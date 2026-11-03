Nữ sinh viên thực hiện ước mơ trở thành người lính

Sinh ngày 31/7/2008, hiện là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng, Hạnh Lâm đang có nhiều cơ hội học tập, trau dồi kiến thức, xây dựng tương lai. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung theo đuổi những dự định cá nhân, cô gái trẻ đã lựa chọn một hướng đi đặc biệt, bởi môi trường quân đội đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, sức khỏe tốt và tinh thần kỷ luật cao.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hoàng Vân tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của sinh viên Nguyễn Phương Hạnh Lâm.

Hạnh Lâm cho biết: “Được khoác lên mình màu xanh áo lính là niềm vinh dự, tự hào của tôi. Đây cũng là cơ hội để tôi thử thách bản thân, rèn luyện ý chí, tác phong, tinh thần tập thể và trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Điều đáng trân trọng ở cô nữ sinh chính là cách cô lựa chọn thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng hành động cụ thể. Từ niềm tự hào về truyền thống quê hương, dân tộc, Hạnh Lâm ý thức rằng bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Hình ảnh những nữ anh hùng dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam kiên cường trong đấu tranh, xây dựng đất nước đã trở thành nguồn động lực để cô thêm vững tin với lựa chọn của mình.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng Vân, trong xã hội hiện đại, thanh niên có nhiều con đường để học tập, lập thân, lập nghiệp và khẳng định giá trị bản thân. Bởi vậy, quyết định tình nguyện nhập ngũ của Hạnh Lâm càng có ý nghĩa, lan tỏa thông điệp đẹp về trách nhiệm công dân. Tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những ước mơ, hoài bão cho riêng mình mà còn được khẳng định qua tinh thần dấn thân, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.