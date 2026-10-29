Nữ sinh viên thầm yêu thầy giáo hơn 40 tuổi, cái kết bất ngờ sau 2 năm tình cờ gặp lại nhau

Minea Pagni, 22 tuổi, kết hôn với Massimo, 60 tuổi, người từng là giáo viên triết học của cô ở trường trung học. Chênh lệch tuổi tác gần 40 năm khiến cặp đôi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, trong đó có những bình luận nghi ngờ động cơ kết hôn của cô gái trẻ.

Trả lời New York Post, Minea cho rằng việc quy mọi lựa chọn của phụ nữ về vấn đề tiền bạc là một định kiến lâu đời và thiếu công bằng.

“Tôi có những mục tiêu riêng, công việc riêng và sự độc lập của mình. Tôi kết hôn với anh ấy vì chính con người anh ấy, vì trí tuệ, các giá trị sống và cách anh ấy yêu thương”, cô chia sẻ.

Minea Pagni nói với The Post rằng tình yêu cô dành cho người chồng mới cưới, Massimo, “hoàn toàn không liên quan đến tiền bạc”. Nguồn ảnh: diaryofminea/Instagram.

Minea thừa nhận cô biết mối quan hệ của mình sẽ không được tất cả mọi người đón nhận, nhưng không ngờ phản ứng tiêu cực lại dữ dội đến vậy.

“Tôi hiểu rằng không phải ai cũng có thể hiểu được lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho mức độ gay gắt của những phản ứng ấy. Dù vậy, tôi nhận ra rằng những lời chỉ trích đôi khi phản ánh nỗi sợ hãi của xã hội nhiều hơn là tình yêu của chúng tôi”, cô nói.

Từ mối tình thầm kín thời đi học đến cuộc gặp tình cờ

Theo lời Minea, cô gặp Massimo lần đầu khoảng 5 năm trước, khi ông là giáo viên triết học tại trường trung học của cô. Khi đó, cô có cảm tình với thầy giáo nhưng giữa hai người không xảy ra chuyện tình cảm nào.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai mất liên lạc và tiếp tục cuộc sống riêng. Mãi đến khoảng hai năm trước, họ tình cờ gặp lại nhau tại một hiệu sách. Cuộc gặp này mở ra cơ hội để hai người kết nối lại, tìm hiểu nhau khi đã trưởng thành và sau đó bắt đầu hẹn hò.

Trong một bài đăng trên Instagram, Minea từng kể về cảm xúc dành cho người thầy cũ: “Tôi từng thích thầm thầy khi còn học trung học. Không có chuyện gì xảy ra cả, thầy chỉ là giáo viên của tôi, rồi cuộc sống tiếp tục trôi đi”.

Cặp đôi nối lại liên lạc cách đây hai năm và kết hôn vào tháng 12. Nguồn ảnh: diaryofminea/Instagram.

Cô cho biết sau khi rời trường, hai người hoàn toàn mất liên lạc. Nhiều năm trôi qua, mỗi người có một cuộc sống và con đường riêng, trước khi họ tình cờ gặp lại nhau tại hiệu sách.

Minea cho rằng điều thu hút cô ở Massimo không đơn thuần là tuổi tác hay vẻ ngoài, mà nằm ở trí tuệ, tính cách cởi mở, những giá trị sống và niềm đam mê học hỏi của ông.

Cô chia sẻ mình bị cuốn hút bởi sự tò mò của Massimo trước mọi khía cạnh của cuộc sống, tình yêu dành cho tri thức và thái độ không định kiến của ông.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2025. Sau đám cưới, Minea thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video về cuộc sống chung của hai người trên mạng xã hội. Những bài đăng này thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời khiến chuyện tình của họ trở thành chủ đề tranh luận.

Bị nghi kết hôn vì tiền, cô gái trẻ lên tiếng

Một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân gây tranh cãi là khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người. Một số cư dân mạng cho rằng Minea lựa chọn Massimo vì lợi ích vật chất, thậm chí dùng những lời mỉa mai để ám chỉ cô kết hôn vì tiền.

Một đoạn video liên quan đến đồng hồ của Massimo cũng làm dấy lên những suy đoán về điều kiện tài chính của ông. Trước các bình luận cho rằng chiếc đồng hồ trên tay người chồng có giá trị lớn, Minea phủ nhận việc ông sở hữu hoặc sử dụng đồng hồ Rolex.

Cô cho biết chồng mình có hai chiếc đồng hồ đẹp, trong đó một chiếc do chính cô tặng, và ông rất trân trọng chúng.

Minea hiện theo học ngành y và có những mục tiêu nghề nghiệp riêng. Cô cho biết Massimo hiểu công việc kể chuyện trên mạng xã hội là một phần trong cuộc sống của mình, đồng thời tin tưởng vào lý do cô chia sẻ câu chuyện tình cảm với công chúng.

Ban đầu, cha mẹ Minea cũng không hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này. Tuy nhiên, theo lời cô, thái độ của gia đình dần thay đổi khi họ nhận thấy cô được tôn trọng, hỗ trợ và cảm thấy hạnh phúc bên người mình lựa chọn.

Cô cho biết cha mẹ cuối cùng đã tin tưởng vào quyết định của con gái khi nhận thấy sự ổn định và tình cảm giữa hai người.

Dù vậy, những ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục xuất hiện. Trong khi một số người bảo vệ quyền lựa chọn bạn đời của Minea, những người khác vẫn đặt câu hỏi về khoảng cách thế hệ và mối quan hệ thầy trò trước đây.