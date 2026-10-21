Nữ sinh viên sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn

Sinh viên Trịnh Tuệ Linh

Là 1 trong số 7 sinh viên nhận Học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm nay, Trịnh Tuệ Linh bước vào chuyên ngành Tài chính với một mục tiêu rõ ràng, đó là ứng dụng các sáng kiến tài chính để giải quyết những thách thức xã hội và mở ra nhiều cơ hội hơn cho người trẻ.

Động lực theo đuổi mục tiêu đó đến với Linh từ những quan sát có được khi còn học ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Linh nhận ra một thực tế mà không nhiều người xung quanh để ý đến.

"Em nhận thấy một số bạn cùng trường thường xuyên bỏ bữa trưa. Các bạn nói rằng đã ăn sáng no hoặc không thấy đói, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy. Áp lực tài chính khiến các bạn phải bỏ bữa, trong khi những định kiến xoay quanh hoàn cảnh khó khăn khiến các bạn chọn cách im lặng", Linh chia sẻ trong bài luận ứng tuyển học bổng.

Chứng kiến thực tế đó, Linh bắt đầu trăn trở làm thế nào để những học sinh cần giúp đỡ có thể nhận được hỗ trợ một cách kín đáo nhưng vẫn hiệu quả.

"Do yêu thích kinh tế và tài chính, em tự hỏi liệu mình có thể thiết kế một mô hình tài chính nào đó để giải quyết vấn đề tưởng chừng rất riêng tư này không".

Bắt nguồn từ câu hỏi đó, Linh phát triển FinBridge, một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

FinBridge là một sáng kiến ứng dụng công nghệ tài chính để hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua hệ thống sử dụng mã QR, học sinh có thể gửi yêu cầu giúp đỡ một cách kín đáo rồi nhận hỗ trợ suất ăn mà không phải lo bị chú ý hay đánh giá. Đồng thời, nhà hảo tâm vẫn có thể theo dõi quá trình sử dụng nguồn quỹ thông qua hệ thống báo cáo minh bạch.

Với Linh, việc xây dựng FinBridge là cơ hội để khám phá cách áp dụng các nguyên lý tài chính, công nghệ và tư duy thiết kế hệ thống cho những vấn đề thực tế.

"Em không còn coi tài chính đơn thuần là một phương tiện để tạo ra của cải. Em xem đó là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, giảm bất bình đẳng và xây dựng những hệ thống biết quan tâm đến con người".

Niềm đam mê kinh doanh và tài chính của Linh không chỉ dừng lại ở các dự án cá nhân. Trong suốt những năm THPT, Linh tích cực tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp và kinh doanh để thử thách bản thân.

Linh từng lọt vào top 12 toàn cầu tại cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh quốc tế "Future Business Elite" năm 2025 do Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tổ chức và top 10 cuộc thi Vietnam Business Innovation Challenge năm 2026.

Song song với đó, Linh duy trì thành tích học tập nổi bật với giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh/thành phố và điểm IELTS 8.0. Những thành tích này giúp Linh xây dựng nền tảng vững chắc để học tập trong môi trường quốc tế cũng như theo đuổi niềm đam mê với lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

Bên cạnh thành tích học tập, các hoạt động lãnh đạo và cộng đồng cũng là môi trường để Linh rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng.

Trong vai trò nhà sáng lập và chủ nhiệm dự án The Neverland, Linh dẫn dắt tổ chức nhiều hoạt động kết hợp giữa khám phá văn hoá và hỗ trợ cộng đồng, thu hút hơn 200 người tham gia các workshop, đồng thời quyên góp hơn 40 triệu đồng cùng 150 phần quà dành cho trẻ em tại các mái ấm tình thương ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Linh cũng từng là chủ nhiệm câu lạc bộ bơi của trường, tham gia tổ chức các giải đấu và hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em. Bên cạnh đó, cô còn từng là Phó trưởng ban tổ chức dự án Beyond Boundaries, mang đến các cuộc thi và nội dung giúp học sinh THPT tiếp cận kiến thức về kinh tế và kinh doanh dễ dàng hơn.

Tại RMIT, Linh mong muốn tiếp tục đào sâu kiến thức về tài chính, công nghệ và phương pháp ra quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời khám phá cách dùng các giải pháp kinh doanh để tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong 3 năm tới, Linh kỳ vọng sẽ mở rộng mô hình FinBridge ra 50 trường THPT trên cả nước. Xa hơn, Linh mong muốn xây dựng một sáng kiến kết nối sinh viên các ngành kinh doanh, công nghệ và truyền thông tại RMIT để cùng phát triển những giải pháp cho các thách thức xã hội. Bắt đầu từ vấn đề bữa ăn học đường, mô hình này có thể mở rộng sang các lĩnh vực như khả năng tiếp cận giáo dục, sức khoẻ thế chất và tinh thần của thanh thiếu niên.

"Em muốn đóng góp không chỉ bằng những thành tích cá nhân, mà còn bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm dựa trên sự thấu cảm, phân tích thấu đáo và lòng can đảm", Linh chia sẻ.